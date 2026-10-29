PLN Kalbar Torehkan Prestasi Nasional di Bidang Digital Marketing dan CRM

PONTIANAK POST – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Marketing Award 2026 & Unit Kelas Layanan Terbaik yang diselenggarakan PT PLN (Persero), Rabu (28/10).

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pontianak berhasil meraih penghargaan Best Team in Digital Marketing melalui tim yang terdiri dari Aryo Bagaskara, Dudi Ruhiat, dan M. Tiochinery. Sementara itu, Muhammad Fadhil dari PLN UP3 Mempawah meraih CRM Top 2 Cluster 3 Sales atas kontribusinya dalam mendukung kinerja penjualan dan pengelolaan hubungan pelanggan.

Penghargaan Best Team in Digital Marketing diraih melalui inovasi My Power Hub, konsep solusi home charging kendaraan listrik yang menawarkan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi pelanggan dalam melakukan pengisian daya kendaraan listrik di rumah.

Inovasi tersebut dikembangkan dengan pendekatan pemasaran yang tidak hanya menawarkan produk dan layanan, tetapi juga memberikan edukasi serta solusi sesuai kebutuhan pelanggan di tengah pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik.

Manager PLN UP3 Pontianak, Shofwan Juniardi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dan semangat tim dalam memahami kebutuhan pelanggan.

Advertisement “Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kerja keras, kreativitas, dan kolaborasi tim. Bagi kami, pemasaran bukan sekadar menawarkan produk, tetapi bagaimana memahami kebutuhan pelanggan dan menghadirkan solusi yang benar-benar memberikan manfaat,” ujar Shofwan.

Menurutnya, My Power Hub menjadi salah satu wujud transformasi PLN dalam memperkuat peran sebagai mitra solusi energi bagi masyarakat.

“Capaian ini menjadi motivasi untuk terus belajar, berinovasi, dan memperkuat kolaborasi. Kami ingin setiap inovasi yang lahir memberikan pengalaman layanan yang semakin baik bagi pelanggan,” tambahnya.

General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Maria G. Indrawati Gunawan, mengapresiasi prestasi yang diraih PLN UP3 Pontianak dan PLN UP3 Mempawah. Menurutnya, penghargaan tersebut menunjukkan bahwa inovasi dan orientasi terhadap pelanggan terus tumbuh di lingkungan PLN Kalimantan Barat.

“Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada seluruh tim yang telah memberikan hasil terbaik. Prestasi ini membuktikan bahwa insan PLN Kalimantan Barat memiliki kreativitas, kompetensi, dan semangat untuk terus berkembang serta mampu bersaing di tingkat nasional,” ungkap Maria.