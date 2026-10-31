Empat Jam Tanpa Padam, PDKB PLN Perkuat Jaringan Listrik di Sungai Raya Dalam

PONTIANAK POST – PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pontianak melakukan penguatan jaringan listrik dengan menyisipkan tiang baru dan membongkar tiang lama pada Jaringan Tegangan Menengah (JTM) di Jalan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Jumat (30/10).

Pekerjaan yang berlangsung selama empat jam tersebut dilakukan oleh Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB). Dengan metode ini, pekerjaan dapat dilaksanakan saat jaringan tetap bertegangan sehingga pasokan listrik kepada pelanggan di sekitar lokasi tetap menyala selama proses pekerjaan berlangsung.

Penyisipan tiang baru dan pembongkaran tiang lama merupakan bagian dari pemeliharaan serta penguatan konstruksi jaringan untuk menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di kawasan Sungai Raya Dalam yang terus berkembang.

Advertisement Manager PLN UP3 Pontianak, Shofwan Juniardi, mengatakan pemanfaatan metode PDKB menjadi salah satu upaya PLN untuk melakukan pemeliharaan jaringan dengan tetap menjaga kontinuitas pasokan listrik kepada pelanggan.

“Selama empat jam pekerjaan berlangsung, petugas dapat melakukan penguatan jaringan tanpa harus memadamkan listrik pelanggan. Dengan metode PDKB, aktivitas masyarakat, pelaku usaha, maupun layanan publik tetap dapat berjalan seperti biasa,” ujar Shofwan.

Ia menjelaskan, sebanyak 13 personel PDKB yang terlatih dan bersertifikat diterjunkan dalam pekerjaan tersebut, terdiri atas pengawas pekerjaan, pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta personel pelaksana.

Advertisement Keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan pada jaringan bertegangan. Sebelum pekerjaan dimulai, seluruh personel mengikuti briefing dan analisis risiko, melakukan pemeriksaan Alat Pelindung Diri (APD), serta memastikan kesiapan peralatan kerja.

Seluruh tahapan pekerjaan juga dilaksanakan menggunakan peralatan khusus berisolasi dan berada dalam pengawasan sesuai standar operasional serta prosedur K3 yang berlaku.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat, Maria G. I. Gunawan, mengatakan pekerjaan PDKB menjadi bagian dari upaya PLN menjaga keandalan pasokan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

“Pemeliharaan jaringan terus kami lakukan secara terencana dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja dan menjaga kenyamanan pelanggan. Upaya ini penting untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat,” ujar Maria.