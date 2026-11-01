Lima Tahun Menanti Cahaya, Kini Rumah Ibu Rusmani Tak Lagi Bergantung pada Tetangga

PONTIANAK POST – Selama lima tahun, setiap kali malam tiba, Rusmani selalu menyalakan lampu dari listrik yang bukan berasal dari sambungan rumahnya sendiri.

Perempuan berusia 70 tahun itu harus bergantung pada aliran listrik dari rumah tetangga agar rumah sederhananya di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, tetap terang.

Setiap bulan, sekitar Rp150 ribu ia sisihkan untuk membayar listrik yang ditumpangnya. Nominal yang mungkin terasa biasa bagi sebagian orang, tetapi cukup berarti bagi Rusmani yang di usia senjanya tidak lagi memiliki penghasilan tetap.

Advertisement Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia banyak mengandalkan kiriman dari anak-anaknya yang bekerja di luar kota.

Di tengah keterbatasan itu, Rusmani menyimpan satu keinginan sederhana: memiliki listrik sendiri di rumahnya.

Bukan untuk kemewahan. Bukan pula untuk memenuhi rumah dengan berbagai peralatan elektronik. Ia hanya ingin dapat menyalakan lampu dari sambungan miliknya sendiri, tanpa terus bergantung kepada orang lain.

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Lima tahun bukan waktu yang singkat. Ada ribuan malam yang dilewati Rusmani dengan kondisi yang sama. Namun harapan kecil itu tidak pernah benar-benar padam.

Hingga Jumat (30/10), penantian tersebut akhirnya menemukan jawabannya.

Pada puncak kegiatan Gerakan Membangun Desa (GMD) di Lapangan Gamora, Desa Karimunting, Rusmani menjadi salah satu warga yang menerima penyambungan listrik gratis melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Pemerintah.