PLN Hadirkan Diskon Tambah Daya 50 Persen, Promo Energi Berdikari Berlaku hingga 4 November 2026

PONTIANAK POST – PT PLN (Persero) menghadirkan promo Energi Berdikari berupa diskon 50 persen biaya tambah daya listrik bagi pelanggan. Program yang digelar dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 ini berlaku hingga 4 November 2026.

Promo yang berlangsung sejak 22 Oktober 2026 tersebut menjadi bentuk apresiasi PLN kepada pelanggan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Manfaat promo ini dirasakan langsung oleh Salman (35), seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kota Pontianak. Ia mengaku membutuhkan tambahan daya karena kapasitas listrik di rumahnya kerap tidak mencukupi saat sejumlah peralatan elektronik digunakan secara bersamaan.

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“Listrik di rumah saya sering turun ketika beberapa peralatan dinyalakan bersamaan sehingga cukup mengganggu aktivitas. Begitu mengetahui ada diskon tambah daya 50 persen, saya langsung mengajukan melalui PLN Mobile. Prosesnya mudah, cepat, dan sangat membantu karena biayanya jauh lebih hemat,” ujar Salman.

Melalui Energi Berdikari, pelanggan tegangan rendah 1 fasa dari seluruh golongan tarif yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat menikmati potongan 50 persen biaya tambah daya. Seluruh proses pengajuan dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi PLN Mobile.

Advertisement Manager PLN UP3 Pontianak, Shofwan Juniardi, mengatakan promo tersebut memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk meningkatkan kapasitas listrik dengan biaya yang lebih terjangkau, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun mendukung kegiatan usaha.

“Momentum Hari Listrik Nasional ke-81 kami hadirkan dengan manfaat yang dapat langsung dirasakan pelanggan. Melalui diskon tambah daya 50 persen ini, masyarakat dapat menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhannya tanpa terbebani biaya yang terlalu besar,” ujar Shofwan.

Menurutnya, kemudahan tersebut juga didukung digitalisasi layanan PLN yang memungkinkan pelanggan melakukan seluruh proses pengajuan tanpa perlu datang ke kantor pelayanan.

“Pengajuan tambah daya cukup dilakukan melalui PLN Mobile. Karena periode promo akan berakhir pada 4 November 2026, kami mengajak pelanggan yang membutuhkan tambahan daya untuk segera memanfaatkan kesempatan ini,” tambahnya.

General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Maria G.I Gunawan, mengatakan Energi Berdikari merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, dan relevan dengan kebutuhan pelanggan.