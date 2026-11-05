PLN Perkuat Jaringan Listrik di Bengkayang Tanpa Pemadaman, Aktivitas Warga Tetap Normal

PONTIANAK POST – PT PLN (Persero) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan listrik dengan tetap mengutamakan kenyamanan masyarakat. Melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Singkawang, PLN melakukan penataan jaringan listrik di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/11). Menariknya, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tanpa pemadaman sehingga aktivitas warga tetap berjalan seperti biasa.

Penataan jaringan ini dilakukan untuk menjaga kestabilan pasokan listrik dengan mengatur kembali pembagian beban pada jaringan agar lebih seimbang. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya PLN memastikan listrik tetap tersalurkan secara optimal, sekaligus meningkatkan keandalan pelayanan bagi masyarakat di wilayah Bengkayang dan sekitarnya.

Manager PLN UP3 Singkawang, Made Hary Palguna, menjelaskan bahwa pekerjaan ini merupakan bentuk pemeliharaan yang dilakukan secara terencana berdasarkan kondisi jaringan di lapangan. Menurutnya, PLN berupaya agar setiap peningkatan kualitas jaringan dapat memberikan manfaat nyata bagi pelanggan tanpa mengganggu kegiatan sehari-hari.

Advertisement "Kami memahami bahwa listrik sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari kegiatan rumah tangga, pendidikan, hingga aktivitas usaha. Karena itu, ketika melakukan pemeliharaan jaringan, kami berupaya agar pasokan listrik tetap menyala sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman," ujar Made.

Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, PLN menerjunkan delapan personel Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) di bawah koordinasi Team Leader PDKB PLN UP3 Singkawang, Drajad Wahyudi. Dengan keahlian khusus dan dukungan peralatan keselamatan, tim dapat melakukan penataan pada jaringan yang tetap dialiri listrik tanpa harus menghentikan pelayanan kepada pelanggan.

Made menjelaskan bahwa keberadaan Tim PDKB menjadi salah satu kekuatan PLN dalam menjaga kualitas pelayanan. Pekerjaan pada jaringan listrik yang masih beroperasi membutuhkan keterampilan, ketelitian, dan kedisiplinan tinggi karena setiap tahapan harus dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan.

Advertisement "Tim PDKB merupakan personel terlatih yang memiliki kompetensi khusus untuk bekerja pada jaringan listrik tanpa pemadaman. Pekerjaan seperti ini membutuhkan ketelitian, kerja sama tim, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Kami mengapresiasi profesionalisme seluruh petugas yang telah menjalankan tugas dengan baik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tanpa mengganggu kenyamanan pelanggan," ungkap Made.

Pekerjaan tersebut dilakukan setelah PLN mengevaluasi kondisi jaringan dan menemukan perlunya penyesuaian pembagian beban listrik agar penyalurannya lebih seimbang. Penataan ini mencakup jaringan yang melayani kawasan Teluk Suak, Karimunting, Sungai Soga, Sungai Keran, hingga sebagian wilayah Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang.

Sebelum pekerjaan dimulai, seluruh personel terlebih dahulu memastikan kesiapan peralatan, kelengkapan perlindungan keselamatan, serta melakukan koordinasi sesuai prosedur. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan pekerjaan dapat berlangsung aman bagi petugas maupun masyarakat di sekitar lokasi.

Manfaat pekerjaan tanpa pemadaman tersebut turut dirasakan masyarakat. Marsiana, guru SD Swasta Tunas Harapan Bangsa, mengaku terbantu karena kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung normal meskipun terdapat pekerjaan jaringan listrik di sekitar sekolah.