PLN dan Polres Mempawah Perkuat Sinergi, Dukung Keandalan Listrik dan Pelayanan Masyarakat

PONTIANAK POST – PT PLN (Persero) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keandalan pasokan listrik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi antara PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mempawah dan Kepolisian Resor (Polres) Mempawah dalam kunjungan silaturahmi Kapolres Mempawah beserta jajaran ke Kantor PLN UP3 Mempawah, Selasa (3/11).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Manager PLN UP3 Mempawah, Abdul Azis P., bersama jajaran manajemen dan pegawai. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi antara PLN dan kepolisian dalam mendukung kelancaran pelayanan kelistrikan kepada masyarakat.

Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak bertukar informasi dan pandangan mengenai pentingnya kolaborasi lintas instansi, khususnya dalam menjaga keamanan lingkungan operasional ketenagalistrikan serta mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Sinergi ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi PLN dalam menjalankan tugas menyediakan layanan listrik yang andal dan berkelanjutan.

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Manager PLN UP3 Mempawah, Abdul Azis P., menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres Mempawah beserta jajaran. Menurutnya, hubungan baik yang terjalin antara PLN dan kepolisian merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan kelistrikan di lapangan.

“Kami menyambut baik kunjungan dan silaturahmi dari jajaran Polres Mempawah. Bagi PLN, dukungan serta koordinasi dengan kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan operasional kelistrikan. Kami berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga PLN semakin optimal dalam memberikan pelayanan listrik yang aman dan andal bagi masyarakat,” ujar Abdul Azis.

Advertisement Ia menambahkan, PLN UP3 Mempawah senantiasa mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Melalui hubungan kelembagaan yang harmonis, PLN berharap berbagai potensi kendala di lapangan dapat diantisipasi dan ditangani secara lebih efektif, sehingga pelayanan kelistrikan kepada masyarakat dapat terus terjaga.

Sementara itu, Kapolres Mempawah, AKBP Ade Chandra Capa Yanto, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kunjungan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergitas antara Polri dan PLN dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam mendukung kelancaran pelayanan kelistrikan yang memiliki peran penting bagi aktivitas masyarakat.

“Polri senantiasa berkomitmen untuk menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, termasuk mendukung kelancaran pelayanan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik dengan PLN, kami berharap berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini, sehingga operasional kelistrikan dapat berjalan dengan aman dan masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman,” ungkap Ade Chandra.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan kemitraan yang solid antara kepolisian dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergitas lintas instansi menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, sekaligus mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mempawah.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat, Maria G. I. Gunawan, menegaskan bahwa penguatan sinergi antara PLN dan kepolisian merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan dalam membangun ekosistem pelayanan kelistrikan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Menurutnya, keandalan pasokan listrik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, tetapi juga membutuhkan dukungan serta kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.