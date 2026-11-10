Bijak Pakai Listrik, Tagihan Makin Irit! PLN Bagikan Tips Hemat Energi di Rumah

PONTIANAK POST – Listrik sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari memasak, mencuci, hingga menemani waktu bersama keluarga. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan peralatan elektronik secara berlebihan dapat meningkatkan konsumsi listrik dan membuat tagihan bulanan membengkak.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan listrik melalui kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan di rumah, tanpa harus mengurangi kenyamanan keluarga.

Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, mengatakan bahwa penggunaan listrik yang efisien dapat dimulai dari hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian.

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“Kadang kita lupa mematikan lampu saat ruangan kosong, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau menggunakan AC terlalu lama. Kelihatannya sepele, tetapi jika dilakukan setiap hari, tentu akan berpengaruh pada pemakaian listrik dan pengeluaran keluarga,” ujar Mukhlis.

Ia menyarankan masyarakat untuk mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan, memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari, mengatur suhu AC pada kisaran 24–26 derajat Celsius, serta memilih peralatan elektronik hemat energi.

Advertisement “Hemat listrik bukan berarti kita harus mengurangi kenyamanan. Yang terpenting adalah menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Dengan kebiasaan sederhana ini, tagihan listrik bisa lebih terkendali dan pengeluaran keluarga dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya,” tambahnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Maria G. I. Gunawan, menyampaikan bahwa budaya hemat energi perlu dibangun bersama, dimulai dari lingkungan keluarga.

“Listrik hadir untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Kami mengajak setiap keluarga untuk menggunakannya secara bijak. Langkah kecil seperti mematikan peralatan yang tidak digunakan bukan hanya membantu menghemat pengeluaran, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian kita terhadap keberlanjutan energi,” ungkap Maria.