PLN Wujudkan Impian Keluarga Burhan melalui Light Up The Dream di Sekadau

PONTIANAK POST – Senyum bahagia dan rasa haru menyelimuti keluarga Burhan (46) saat sang istri, Lina, menyalakan sakelar lampu di ruang tengah rumah mereka. Seketika, cahaya lampu menerangi rumah sederhana yang selama bertahun-tahun belum memiliki sambungan listrik sendiri. Bagi keluarga kecil ini, nyala lampu tersebut bukan sekadar penerang, melainkan impian yang akhirnya menjadi kenyataan.

Momen penuh kebahagiaan itu berlangsung di RT 012 RW 003, Desa Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Rabu (11/11). Melalui program Light Up The Dream (LUTD), PT PLN (Persero) menghadirkan sambungan listrik gratis bagi keluarga Burhan yang selama ini terkendala keterbatasan ekonomi.

Sehari-hari, Burhan bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang tidak menentu. Untuk memenuhi kebutuhan listrik keluarganya, ia terpaksa menumpang aliran listrik dari rumah tetangga dengan membayar Rp100 ribu setiap bulan. Kondisi ekonomi yang terbatas membuatnya belum mampu menyisihkan penghasilan untuk memasang sambungan listrik sendiri.

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Meski demikian, Burhan dan Lina tetap menyimpan harapan agar suatu hari rumah mereka dapat memiliki listrik sendiri. Harapan sederhana itu akhirnya terwujud berkat kepedulian insan PLN melalui program Light Up The Dream.

Kini, keluarga Burhan tidak lagi harus bergantung pada sambungan listrik tetangga. Rumah sederhana mereka telah memiliki sambungan listrik sendiri yang menghadirkan kenyamanan, rasa aman, sekaligus kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Advertisement Kebahagiaan semakin terasa ketika Lina mendapat kesempatan menyalakan lampu melalui sambungan listrik baru tersebut. Dengan penuh rasa syukur, ia menyampaikan terima kasih kepada PLN dan seluruh pegawai yang telah membantu mewujudkan impian keluarganya.

"Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PLN serta bapak dan ibu pegawai yang telah membantu keluarga kami. Sekarang rumah kami sudah terang dan kami bisa beraktivitas dengan lebih nyaman. Semoga kebaikan ini menjadi berkah bagi seluruh pegawai PLN," ungkap Lina penuh haru.

Kebahagiaan keluarga Burhan menjadi salah satu kisah nyata di balik program Light Up The Dream, sebuah gerakan kepedulian sosial yang bersumber dari donasi sukarela pegawai PLN. Melalui program ini, para pegawai menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu keluarga prasejahtera memperoleh sambungan listrik tanpa dibebani biaya penyambungan.

Manager PLN UP3 Sanggau, Arief Rahman Hakim, menyampaikan bahwa kebahagiaan keluarga Burhan menjadi penyemangat bagi insan PLN untuk terus berbagi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Bagi sebagian orang, menyalakan lampu mungkin merupakan hal biasa. Namun, bagi keluarga Burhan, memiliki listrik sendiri adalah impian yang telah lama dinantikan. Kami bersyukur dapat menjadi bagian dari kebahagiaan mereka. Semoga listrik ini membawa manfaat dan membuat kehidupan keluarga Burhan semakin nyaman," ujar Arief.