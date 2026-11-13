YBM PLN Salurkan Air Bersih bagi Warga Dua Desa di Ketapang, Bantu Atasi Kesulitan Masyarakat

PONTIANAK POST – Di tengah krisis air bersih yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bantuan dari Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UP3 Ketapang membawa harapan bagi masyarakat Desa Padang dan Desa Kalinilam, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Melalui aksi sosial yang dilaksanakan pada Rabu (11/11), insan PT PLN (Persero) menyalurkan air bersih secara langsung kepada warga yang membutuhkan.

Keterbatasan sumber air akibat kondisi cuaca kering membuat sebagian warga harus berupaya lebih keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Aktivitas sederhana seperti memasak, mandi, dan mencuci menjadi tantangan tersendiri ketika pasokan air bersih semakin sulit diperoleh.

Agus, salah seorang warga Desa Kalinilam, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diterima. Baginya, ketersediaan air bersih sangat berarti untuk menunjang aktivitas keluarga, terutama saat sumber air yang biasa digunakan tidak lagi mencukupi kebutuhan.

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“Terima kasih kepada PLN yang sudah membantu kami. Selama ini warga kesulitan mendapatkan air untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Dengan adanya bantuan ini, kebutuhan air di rumah bisa sedikit terbantu,” ungkap Agus.

Menanggapi kondisi tersebut, YBM PLN UP3 Ketapang menyalurkan bantuan menggunakan armada tangki air yang menjangkau wilayah terdampak. Penyaluran dilakukan sebagai langkah nyata untuk membantu warga memperoleh air bersih di tengah keterbatasan yang mereka hadapi.

Advertisement Manager PLN UP3 Ketapang, Yusrizal Ibrani, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya PLN untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat serta merespons kebutuhan mendesak di sekitar wilayah operasionalnya.

“Kami ingin memastikan kehadiran PLN dapat dirasakan masyarakat, terutama ketika mereka sedang menghadapi situasi sulit. Penyaluran air bersih ini menjadi salah satu langkah yang dapat kami lakukan untuk membantu warga agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan,” ujar Yusrizal.

Menurut Yusrizal, kepedulian terhadap kondisi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara PLN dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, kegiatan sosial diharapkan tidak sekadar menjadi bentuk bantuan sesaat, tetapi juga memperkuat semangat saling mendukung dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Ketua YBM PLN UP3 Ketapang, Bimasyah Ramadhana, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut terlaksana berkat semangat berbagi dan kepedulian insan PLN yang dihimpun melalui YBM PLN. Amanah tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“YBM PLN menjadi wadah bagi insan PLN untuk menyalurkan kepeduliannya kepada sesama. Kami berupaya agar setiap amanah yang dititipkan dapat memberikan manfaat yang tepat sasaran. Melalui kegiatan ini, kami ingin menjaga semangat berbagi agar terus tumbuh dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan,” jelas Bimasyah.