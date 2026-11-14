PLN Rawat Jaringan Listrik Putussibau, Upaya Jaga Pasokan Andal bagi Warga Kapuas Hulu

PONTIANAK POST – PT PLN (Persero) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan bagi masyarakat hingga ke wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pemeliharaan preventif jaringan distribusi listrik yang dilaksanakan PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Putussibau di sejumlah titik di Kota Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah antisipatif PLN untuk menjaga kondisi jaringan distribusi agar tetap berfungsi dengan baik. Melalui pemeriksaan dan perawatan secara berkala, potensi gangguan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga risiko terhambatnya pasokan listrik bagi masyarakat dapat diminimalkan.

Manager PLN ULP Putussibau, Benny Rony Pamungkas, menjelaskan bahwa pemeliharaan tersebut difokuskan pada pemeriksaan komponen jaringan yang berpotensi mengalami gangguan, sekaligus memastikan seluruh peralatan distribusi berada dalam kondisi yang layak untuk mendukung kebutuhan listrik pelanggan.

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“Melalui pemeliharaan ini, kami berupaya mencegah potensi gangguan sebelum berdampak pada pelanggan. Harapannya, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, baik di rumah, tempat usaha, maupun fasilitas pelayanan umum,” ujar Benny.

Dalam pelaksanaannya, petugas PLN melakukan sejumlah pekerjaan teknis, mulai dari pemeriksaan tiang dan kabel listrik, pembersihan isolator, pengencangan sambungan jaringan, hingga pemangkasan pohon dan ranting yang berpotensi bersentuhan dengan jaringan listrik. Setiap pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan kebutuhan pemeliharaan di masing-masing lokasi.

Advertisement Keselamatan petugas dan masyarakat juga menjadi perhatian utama selama pekerjaan berlangsung. Sebelum memulai aktivitas, seluruh personel mengikuti _safety briefing_ untuk memahami potensi bahaya, pembagian tugas, serta prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang wajib diterapkan di lapangan.

Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sanggau, Arief Rahman Hakim, menyampaikan bahwa kegiatan pemeliharaan jaringan merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan di seluruh wilayah kerja PLN UP3 Sanggau.

“Setiap wilayah memiliki karakteristik jaringan dan tantangan yang berbeda. Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi antarunit agar pelaksanaan pemeliharaan dapat dilakukan secara tepat sasaran, sesuai kebutuhan di lapangan, dan memberikan hasil yang optimal bagi pelanggan,” ungkap Arief.

Menurut Arief, langkah pencegahan melalui pemeriksaan rutin menjadi penting untuk mengurangi potensi gangguan yang dapat memengaruhi aktivitas masyarakat. PLN juga terus melakukan evaluasi terhadap kondisi jaringan sebagai dasar penentuan prioritas pekerjaan pemeliharaan berikutnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat, Maria G. I. Gunawan, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah, termasuk di wilayah Kapuas Hulu.