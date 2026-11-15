PLN Lakukan Manajemen Trafo di Desa Kecurit, Dukung Pasokan Listrik yang Stabil

PONTIANAK POST – PT PLN (Persero) terus melakukan langkah proaktif dalam menjaga kualitas pasokan listrik bagi masyarakat melalui pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur distribusi secara berkelanjutan. Salah satunya diwujudkan melalui pekerjaan manajemen transformator (trafo) yang dilaksanakan petugas Pelayanan Teknik (Yantek) PLN di Desa Kecurit, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Jumat (13/11).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya PLN dalam memastikan aset kelistrikan senantiasa berada dalam kondisi optimal sehingga mampu mendukung kebutuhan listrik masyarakat. Pengelolaan trafo menjadi salah satu aspek penting dalam sistem distribusi karena perangkat ini berfungsi menyesuaikan tegangan listrik sebelum disalurkan kepada pelanggan.

Dalam pelaksanaannya, tiga petugas Yantek PLN, yakni Usman, Yahya, dan Kaspul, melakukan pekerjaan pengangkatan dan pemasangan trafo dengan bantuan kendaraan crane. Seluruh tahapan dilaksanakan secara terencana, mulai dari persiapan peralatan, proses pengangkatan, hingga penempatan dan pemasangan trafo pada konstruksi gardu distribusi.

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Pekerjaan tersebut membutuhkan ketelitian, keterampilan teknis, serta koordinasi yang solid antarpetugas. Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi perhatian utama guna memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan yang berlaku.

Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mempawah, Abdul Azis P., menyampaikan bahwa pekerjaan manajemen trafo merupakan bagian dari strategi pemeliharaan dan optimalisasi aset distribusi untuk mendukung kontinuitas pasokan listrik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Advertisement “Pengelolaan trafo merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga performa jaringan distribusi. Melalui pekerjaan yang terencana, kami berupaya memastikan setiap peralatan kelistrikan dapat beroperasi secara optimal, sekaligus meminimalkan potensi gangguan yang dapat memengaruhi aktivitas masyarakat,” ujar Abdul Azis.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pekerjaan di lapangan tidak terlepas dari kesiapan personel, koordinasi tim, serta kedisiplinan dalam menjalankan prosedur keselamatan kerja.

“Kami mengapresiasi dedikasi petugas Yantek yang terus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Bagi PLN, kualitas hasil pekerjaan dan keselamatan petugas merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Melalui penguatan pemeliharaan preventif, kami ingin menghadirkan pelayanan listrik yang semakin baik dan memberikan kenyamanan bagi pelanggan,” tambahnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat, Maria G. I. Gunawan, menegaskan bahwa penguatan infrastruktur distribusi merupakan bagian dari langkah strategis PLN dalam mendukung pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat dan pembangunan daerah.

“Listrik memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, PLN terus mendorong pengelolaan infrastruktur kelistrikan secara terencana dan berkelanjutan agar manfaat energi listrik dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat,” ungkap Maria.