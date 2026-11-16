Dukung Optimalisasi Penerimaan PBJT Tenaga Listrik, PLN Raih Apresiasi dari Wali Kota Pontianak

PONTIANAK POST – PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pontianak dan UP3 Mempawah menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Pontianak atas kontribusinya sebagai stakeholder mitra pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pontianak, Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., dalam rangkaian kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan penganugerahan Pajak Award 2026 dan Gebyar Pajak, Jumat (13/11), di Diamond Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak.

Apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan Pemerintah Kota Pontianak terhadap peran PLN sebagai mitra strategis dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor tenaga listrik. Kolaborasi tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antarlembaga guna mendorong peningkatan pendapatan daerah sebagai salah satu instrumen pendukung pembangunan.

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Manager PLN UP3 Pontianak, Shofwan Juniardi, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil dari sinergi dan koordinasi yang terjalin dengan baik antara PLN dan pemerintah daerah.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Pontianak. Selain berkomitmen menghadirkan pasokan listrik yang andal dan pelayanan berkualitas bagi masyarakat, PLN juga senantiasa mendukung program pemerintah daerah melalui sinergi dan kontribusi nyata. Kami berharap kerja sama yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan untuk mendukung kemajuan dan pembangunan Kota Pontianak," ujar Shofwan.

Advertisement Sementara itu, Manager PLN UP3 Mempawah, Abdul Azis P., menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus penguatan komitmen PLN dalam menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi yang terjalin tidak hanya mendukung optimalisasi penerimaan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan tata kelola yang semakin baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Apresiasi ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas koordinasi dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah. Kami memandang sinergi antara PLN dan pemerintah merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan, termasuk optimalisasi penerimaan PBJT Tenaga Listrik. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan dan memperkuat kolaborasi yang telah terbangun agar dapat memberikan kontribusi berkelanjutan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Abdul Azis.

Senada dengan hal tersebut, General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Maria Goretti Indrawati Gunawan, menegaskan bahwa sinergi antara PLN dan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.

"Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang kuat antara PLN dan pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan. PLN berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah, tidak hanya melalui penyediaan energi listrik yang andal dan berkualitas, tetapi juga dengan mendukung berbagai program pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah Kota Pontianak dan berharap sinergi ini semakin kuat serta memberikan manfaat yang lebih luas," ungkap Maria.