PONTIANAK POST - PT PLN (Persero) kembali meraih sertifikasi Great Place to Work (GPTW) Indonesia untuk periode Oktober 2026 – Oktober 2027, sekaligus masuk dalam daftar Best Workplaces in Indonesia 2026 dan Best Workplaces in Asia 2026 pada kategori organisasi besar. Apresiasi ini diberikan atas konsistensi Perseroan dalam membangun lingkungan dan budaya kerja yang positif guna mendukung produktivitas insan perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan listrik dan layanan bagi masyarakat.

Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar menyampaikan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan upaya perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan suportif bagi seluruh pegawai. Menurutnya, rasa aman serta kebanggaan insan PLN dalam bekerja menjadi fondasi utama dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dari hulu hingga hilir.

“Listrik yang andal dan layanan prima lahir dari insan yang merasa aman, dihargai, dan bangga bekerja di PLN. Sertifikasi dan pengakuan ini kami terima dengan rasa syukur, sekaligus sebagai pengingat bahwa budaya adalah kerja bersama yang harus terus dijaga, dari hulu sampai hilir. Terima kasih kepada seluruh insan PLN yang menghidupkan budaya itu setiap hari,” ujar Suroso.

Advertisement Sertifikasi Great Place to Work diberikan melalui penilaian independen berbasis survei terhadap pegawai, di mana PLN mencatatkan skor _Trust Index_ sebesar 89, jauh melampaui ambang batas kualifikasi yang ditetapkan sebesar 65. Capaian ini selaras dengan hasil pengukuran internal PLN menggunakan platform Qualtrics yang mencatatkan skor Employee Engagement pada tahun 2026 di angka 91, melampaui tolok ukur rata-rata Indonesia sebesar 85 dan Asia sebesar 78.

Atas capaian tersebut, PLN juga memperoleh pengakuan pada dua daftar peringkat bergengsi yang disusun oleh Great Place to Work berdasarkan umpan balik pegawai. Di tingkat nasional, PLN berhasil masuk dalam daftar Best Workplaces in Indonesia 2026 untuk kategori organisasi besar, sementara di tingkat regional, PLN masuk ke dalam jajaran 100 organisasi besar terbaik pada daftar Best Workplaces in Asia 2026.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Nurlely Aman mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari penerapan nilai-nilai budaya perusahaan yang dijalankan secara konsisten di seluruh lini operasional.

Advertisement “Budaya bukan slogan. Lewat tiga aspek utama, yakni beyond safety, beyond service, dan beyond growth & productivity, setiap unit kerja kami dorong menerjemahkan nilai menjadi perilaku sehari-hari. Kesesuaian antara hasil survei internal dan penilaian pihak independen memberi kami keyakinan bahwa kami berada di arah yang tepat, dan akan terus menaikkan standar,” Nurlely.

Nurlely menambahkan, penguatan budaya kerja di PLN dilakukan lewat berbagai inisiatif yang berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman pegawai. Melalui penguatan budaya kerja yang terintegrasi dalam Human Capital Transformation 2.0 (2026–2030) di bawah mandat Employee Happiness, PLN terus mendorong pertumbuhan dan kebahagiaan seluruh insan perusahaan. Langkah ini sejalan dengan komitmen PLN untuk terus meningkatkan kinerja operasional serta menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

“Untuk membangun tempat kerja terbaik, kami perlu memastikan setiap insan PLN memiliki pengalaman kerja yang bermakna. Melalui inisiatif-inisiatif yang dilakukan, kami terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif, kolaboratif, serta memberikan ruang bagi setiap insan PLN untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal. Sehingga ke depan, kami dapat terus menghadirkan layanan berkualitas bagi masyarakat,” pungkas Nurlely.

Narahubung

Gregorius Adi Trianto

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN

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