PONTIANAK POST – Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap keluarga. Namun, keterbatasan akses dan biaya masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai wujud kepedulian, Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi 200 warga prasejahtera yang berlangsung di Gedung Muslimah, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Selasa (17/11).

Bekerja sama dengan UPTD Puskesmas Sanggau Ledo, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan serta memperoleh pengobatan tanpa biaya. Layanan tersebut sekaligus menjadi sarana edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan sejak dini guna mendeteksi potensi gangguan kesehatan.

Tak hanya di bidang kesehatan, YBM PLN UID Kalbar juga menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada 30 anak, bantuan modal usaha bagi tiga penerima manfaat, serta apresiasi kepada lima tenaga pendidik melalui program Anugerah Guru Pahlawan Bangsa. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan keluarga, mendukung pendidikan anak-anak, dan membantu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Advertisement Ketua YBM PLN UID Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran amanah zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun dari pegawai muslim PLN untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam memperoleh layanan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sekaligus mengingatkan pentingnya pemeriksaan sejak dini. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga, karena ketika seseorang sakit, bukan hanya dirinya yang merasakan dampaknya, tetapi juga keluarganya. Kami berharap kehadiran YBM PLN dapat membantu meringankan beban masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka," ujar Mukhlis.

Ia menambahkan, bantuan di bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi juga menjadi bagian dari upaya YBM PLN untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.

Advertisement "Seluruh bantuan ini merupakan amanah dari zakat, infak, dan sedekah pegawai muslim PLN. Kami berharap setiap bantuan yang disalurkan dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus belajar, membantu usaha kecil berkembang, serta memberikan harapan bagi keluarga penerima manfaat," tambahnya.

Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang melalui perwakilannya, Amorandus. Ia menyampaikan terima kasih atas kepedulian YBM PLN yang telah membantu mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan.

"Terima kasih kepada YBM PLN yang telah memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat Bengkayang. Kegiatan ini sangat membantu warga dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," ungkap Amorandus.

Pelaksanaan kegiatan turut didukung Kepala UPTD Puskesmas Sanggau Ledo, drg. Lesningatie Gideon, bersama tenaga medis, serta perwakilan Kecamatan Sanggau Ledo, Riyanto. Sinergi ini menjadi wujud kebersamaan berbagai pihak dalam menghadirkan pelayanan dan kepedulian sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat.