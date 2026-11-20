PONTIANAK - Selama ini, sisa pembakaran batu bara identik dengan material buangan dari pembangkit listrik. Namun, di SD Negeri 04 Teluk Suak, material berwarna hitam itu justru menjadi bagian dari pembangunan ruang kelas. Sebelum digunakan, beberapa pekerja terlebih dahulu mengayak tumpukannya untuk mendapatkan bagian yang lebih halus.

Material tersebut dikenal sebagai fly ash and bottom ash (FABA), yakni sisa pembakaran batu bara dari pembangkit listrik. FABA yang digunakan berasal dari PLTU di Kabupaten Bengkayang. Di sekolah yang berada di Dusun Teluk Suak, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya itu, material tersebut diolah menjadi campuran bahan konstruksi.

Proses pengolahan dimulai dengan mengayak FABA untuk memisahkan bagian yang paling halus. Material ini kemudian digunakan sebagai agregat halus dalam pembuatan batako. Fungsinya mengisi rongga-rongga kecil agar batako lebih padat.

Advertisement Para pekerja sedang mengayak FABA untuk dijadikan campuran bahan bangunan dalam pembangunan sarana dan prasaranan pendidikan di SDN 04 Teluk Suak, di Kabupaten Bengkayang (Ramses/Pontianak Post)

Pelaksana proyek, Bulqia (29), mengatakan FABA dicampurkan bersama semen, batu, dan pasir menggunakan mesin molen. Komposisinya sekitar 10–15 persen dalam setiap adonan.

"Harus diayak dulu. Karena pasir ini kan sudah halus, jadi kita butuh agregat yang lebih halus lagi untuk mengisi rongga-rongga batako," jelasnya, Jumat (20/11) siang.

Advertisement Batako yang dihasilkan memiliki ketebalan sekitar 7 sentimeter, dengan ukuran 18 x 40 sentimeter. Material tersebut digunakan untuk konstruksi bagian bawah bangunan.

Menurut Bulqia, campuran FABA membuat daya rekat batako lebih baik dibandingkan batako biasa. Pori-pori yang lebih rapat juga membuat hasilnya dinilai lebih kuat. Penggunaan material tersebut turut mengurangi kebutuhan semen.

"Yang jelas, campuran batakonya lebih bagus. Daya rekatnya kuat. Untuk semennya juga lumayan hemat, sekitar lima persen," ungkapnya.

Pemanfaatan FABA tidak berhenti pada pembuatan batako. Material yang telah diolah juga digunakan untuk pekerjaan plester hingga acian. Dengan demikian, penggunaannya mencakup tahapan konstruksi dari bagian bawah hingga penyelesaian permukaan bangunan.

"Setelah pemasangan batako, dilanjutkan plesteran, kemudian acian. Untuk plesteran dan acian juga dicampur FABA," kata Bulqia.