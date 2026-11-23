PONTIANAK POST – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat terus menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Peduli, PLN mendukung pembangunan ruang kelas baru dan perbaikan fasilitas sanitasi di SDN 04 Teluk Suak, Kabupaten Bengkayang, dengan memanfaatkan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) sebagai salah satu material konstruksi.

Program ini menjadi bagian dari upaya PLN menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak dan nyaman sekaligus mendorong pemanfaatan material hasil samping pembangkit listrik yang bernilai guna bagi masyarakat.

Pekerja melakukan persiapan material pembangunan ruang kelas baru di SDN 04 Teluk Suak, Bengkayang, melalui program PLN Peduli yang memanfaatkan material berbasis FABA.

Advertisement SDN 04 Teluk Suak saat ini memiliki 65 siswa yang terbagi dalam enam rombongan belajar, sementara ruang kelas yang tersedia hanya berjumlah lima unit. Keterbatasan tersebut membuat enam siswa kelas II harus mengikuti pembelajaran di ruang perpustakaan yang juga difungsikan sebagai ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan dapur sekolah.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PLN membangun satu ruang kelas baru seluas 62 meter persegi dengan kapasitas hingga 28 siswa. Ruangan tersebut dilengkapi 16 set meja dan kursi siswa, papan tulis, serta meja dan kursi guru. Bantuan juga mencakup pembangunan satu unit toilet baru, rehabilitasi toilet yang sudah ada, serta penyediaan wastafel dan fasilitas sanitasi pendukung.

Menariknya, pembangunan fasilitas pendidikan ini turut memanfaatkan FABA, material hasil samping pembakaran batu bara dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pemanfaatan FABA menjadi salah satu wujud penerapan prinsip ekonomi sirkular, yakni mengoptimalkan material hasil samping operasional pembangkit menjadi produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Advertisement Sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan program, Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN UID Kalimantan Barat, Rahayu Arimbi, meninjau langsung progres pembangunan di SDN 04 Teluk Suak pada Jumat (20/11). Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan ruang kelas dan fasilitas sanitasi berjalan sesuai rencana serta memenuhi kebutuhan sekolah.

“Melalui PLN Peduli, kami ingin memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan. Kehadiran ruang kelas baru ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi siswa dan guru, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal,” ujar Arimbi.

Menurut Arimbi, pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga manfaat jangka panjang bagi penerima bantuan.

“Kami ingin memastikan setiap program TJSL benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan FABA dalam pembangunan ini juga menjadi bukti bahwa material hasil samping pembangkit dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi lingkungan sekitar,” tambahnya.

Kepala SDN 04 Teluk Suak, Maman Purwandi, menyambut baik bantuan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa keterbatasan ruang kelas selama ini menjadi tantangan bagi sekolah dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.