PONTIANAK POST – PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ketapang terus mengintensifkan pemeliharaan jaringan distribusi dan meningkatkan kesiapsiagaan personel guna menjaga keandalan pasokan listrik di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang semakin andal dan berkualitas, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya penguatan keandalan tersebut dilaksanakan melalui pemeliharaan jaringan secara preventif dan korektif, meliputi inspeksi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), pemeriksaan gardu distribusi, penggantian komponen jaringan yang mengalami penurunan kondisi, hingga pemangkasan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik.

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Melalui kegiatan pemeliharaan yang terencana dan berkelanjutan, PLN berupaya mengidentifikasi potensi gangguan sejak dini sehingga risiko gangguan listrik dapat diminimalkan dan kontinuitas pelayanan kepada pelanggan semakin terjaga.

Team Leader Teknik PLN ULP Ketapang Kota, Ahmad Mohajir Luthfi, menjelaskan bahwa pemeriksaan jaringan secara berkala menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh infrastruktur distribusi berada dalam kondisi optimal.

Advertisement "Kami terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan jaringan secara rutin untuk mendeteksi potensi gangguan sedini mungkin. Selain memastikan kondisi peralatan, kami juga meningkatkan kesiapsiagaan personel agar setiap gangguan yang terjadi dapat segera ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur keselamatan kerja," ujar Mohajir.

Menurutnya, kesiapan petugas di lapangan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses penanganan gangguan sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap aktivitas pelanggan.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Ketapang, Yusrizal Ibrani, menyampaikan bahwa pemeliharaan jaringan merupakan bagian dari strategi PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan secara berkelanjutan.

"Kami memahami bahwa listrik telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, mulai dari rumah tangga, pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan usaha. Karena itu, PLN terus mengoptimalkan pemeliharaan jaringan, meningkatkan kesiapan personel teknik, serta memperkuat koordinasi operasional untuk menjaga keandalan pasokan listrik di Ketapang dan Kayong Utara," ungkap Yusrizal.

Ia menambahkan, PLN UP3 Ketapang juga terus memperkuat pengawasan terhadap kondisi infrastruktur kelistrikan, khususnya pada titik-titik jaringan yang berpotensi mengalami gangguan, sebagai langkah antisipatif dalam menjaga kualitas layanan kepada pelanggan.