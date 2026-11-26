PONTIANAK POST – Komitmen PT PLN (Persero) dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan kembali mendapat apresiasi. Kali ini, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat meraih penghargaan Kategori Pendidikan dalam ajang Penganugerahan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP) Award Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (25/11).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, kepada General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Maria G. I. Gunawan.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas komitmen dan kontribusi PLN dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Peduli.

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Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia mengajak seluruh perusahaan untuk memastikan bahwa pertumbuhan dunia usaha berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

“Bagi perusahaan yang menerima penghargaan, pertahankan dan tingkatkan capaian ini,” ujar Norsan.

Advertisement Ia juga berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perusahaan untuk terus berinovasi dan menghadirkan program tanggung jawab sosial yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Sementara itu, General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Maria G. I. Gunawan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi PLN untuk terus memperkuat kontribusi dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui sektor pendidikan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan program TJSL yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Bagi PLN, kontribusi terhadap pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan energi listrik yang andal, tetapi juga melalui upaya membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan berkualitas,” ujar Maria.

Maria menambahkan, melalui program PLN Peduli, pihaknya terus berupaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan, antara lain melalui pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat.

Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah penyaluran bantuan TJSL PLN Peduli melalui Program Subsidi Konversi Hijau untuk Masa Depan Sintang kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sintang yang berlokasi di Jalan Raya Km 8, Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.