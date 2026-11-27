PONTIANAK POST – Menghadapi meningkatnya intensitas hujan dan potensi banjir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kelistrikan, khususnya di lingkungan rumah dan permukiman yang rawan tergenang air. Imbauan ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam memberikan edukasi keselamatan agar masyarakat dapat melakukan langkah pencegahan sejak dini.

Kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi perlu diantisipasi karena genangan air yang bersentuhan dengan instalasi listrik bertegangan dapat menimbulkan risiko sengatan listrik maupun hubungan arus pendek. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya mewaspadai potensi banjir, tetapi juga memperhatikan keamanan peralatan dan instalasi kelistrikan di sekitarnya.

Senior Manager Distribusi PLN UID Kalimantan Barat, Salmon Kareth, menjelaskan bahwa keselamatan kelistrikan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat saat menghadapi hujan lebat, terutama ketika air mulai memasuki rumah atau mendekati stopkontak, kabel dan peralatan elektronik.

Advertisement “Ketika hujan deras menyebabkan air mulai masuk ke rumah, langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah keselamatan seluruh anggota keluarga. Jika kondisi masih aman, tangan dalam keadaan kering dan lokasi meter listrik tidak tergenang, masyarakat dapat segera mematikan aliran listrik melalui MCB pada kWh meter. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko bahaya listrik ketika air mulai mendekati instalasi,” jelas Salmon.

Salmon menambahkan, masyarakat juga perlu mencabut peralatan elektronik yang masih terhubung ke stopkontak dan memindahkannya ke tempat yang lebih tinggi sebelum terkena genangan air. Namun, tindakan tersebut hanya boleh dilakukan apabila kondisi benar-benar aman dan tidak terdapat air di sekitar peralatan maupun sumber listrik.

“Apabila air sudah menggenangi instalasi atau lokasi MCB, jangan memaksakan diri untuk menyentuh peralatan listrik. Hindari memasuki genangan yang diduga bersentuhan dengan sumber listrik, segera menjauh ke tempat aman dan laporkan kondisinya kepada PLN. Keselamatan jiwa harus selalu didahulukan,” tegasnya.

Advertisement Selain bahaya listrik di dalam rumah, Salmon turut mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi gangguan jaringan akibat cuaca ekstrem, seperti pohon tumbang, kabel listrik terputus, maupun benda asing yang mengenai jaringan listrik. Masyarakat diminta tidak mendekati atau menyentuh kabel yang jatuh ke tanah, sekalipun terlihat tidak mengeluarkan percikan api.

“Jika menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau jaringan yang tertimpa pohon, masyarakat tidak perlu mencoba menanganinya sendiri. Tetap jaga jarak dari lokasi yang berbahaya dan segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123 agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang,” ujar Salmon.

Lebih lanjut, Salmon menjelaskan bahwa dalam kondisi banjir tertentu, PLN dapat melakukan penghentian sementara pasokan listrik pada lokasi terdampak sebagai langkah pengamanan. Tindakan tersebut dilakukan apabila genangan air berpotensi membahayakan masyarakat atau telah mencapai bagian instalasi dan fasilitas kelistrikan yang berisiko.

“Penghentian aliran listrik dalam kondisi banjir merupakan langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat dari potensi kecelakaan. Setelah kondisi memungkinkan, petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas kelistrikan yang terdampak. Penyaluran listrik kembali dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesiapan instalasi untuk dialiri listrik,” terangnya.