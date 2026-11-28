PONTIANAK POST – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat mengimbau masyarakat untuk memperhatikan jarak aman terhadap jaringan listrik saat melakukan pembangunan maupun renovasi rumah. Langkah ini penting sebagai upaya mencegah potensi kecelakaan kelistrikan sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dan keandalan pasokan listrik.

Seiring dengan pertumbuhan kawasan permukiman dan aktivitas pembangunan di berbagai wilayah Kalimantan Barat, keberadaan bangunan yang berdekatan dengan jaringan listrik perlu menjadi perhatian bersama. Kondisi tersebut dapat dijumpai di kawasan perkotaan, pedesaan, hingga permukiman di sepanjang jalan dan aliran sungai.

Aktivitas pembangunan, seperti pemasangan rangka atap, pengangkatan material berbahan logam, penggunaan tangga dan perancah, hingga penambahan lantai bangunan, berpotensi menimbulkan bahaya kelistrikan apabila dilakukan terlalu dekat dengan jaringan listrik bertegangan.

Senior Manager Distribusi PLN UID Kalimantan Barat, Salmon Kareth, menjelaskan bahwa masyarakat perlu memperhatikan keberadaan jaringan listrik sejak tahap perencanaan pembangunan, bukan hanya ketika pekerjaan konstruksi berlangsung.

“Dalam merencanakan pembangunan maupun renovasi rumah, masyarakat perlu memastikan adanya jarak aman antara bangunan, aktivitas pekerja, serta peralatan konstruksi dengan jaringan listrik. Hal ini penting karena risiko kecelakaan kelistrikan tidak hanya terjadi akibat sentuhan langsung, tetapi pada kondisi tertentu juga dapat terjadi akibat loncatan listrik ketika suatu benda berada terlalu dekat dengan jaringan bertegangan,” jelas Salmon.

Advertisement Salmon mengingatkan masyarakat untuk menjaga jarak aman sekurang-kurangnya tiga meter dari jaringan distribusi tegangan menengah 20 kilovolt (kV) dalam melakukan aktivitas pembangunan maupun renovasi. Kebutuhan jarak aman juga perlu disesuaikan dengan jenis jaringan, tingkat tegangan dan kondisi teknis di lapangan melalui koordinasi dengan PLN.

Menurutnya, penggunaan material konstruksi seperti besi beton, baja ringan, pipa logam, tangga aluminium maupun batang bambu berukuran panjang perlu mendapat perhatian khusus. Material tersebut berpotensi mendekati atau mengenai jaringan listrik ketika diangkat, dipindahkan maupun dipasang.

“Sering kali perhatian pekerja lebih terfokus pada proses pembangunan sehingga keberadaan jaringan listrik di sekitar lokasi pekerjaan kurang diperhatikan. Kami mengimbau pemilik bangunan maupun pekerja konstruksi untuk selalu mengenali potensi bahaya di lingkungan kerja sebelum memulai aktivitas,” ujar Salmon.

Selain itu, Salmon turut mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pemindahan, penarikan, penggeseran maupun pengikatan kabel listrik secara mandiri apabila keberadaan jaringan tersebut berdekatan dengan bangunan atau menghambat proses pembangunan.

Masyarakat yang berencana menambah lantai bangunan, memperluas teras, memasang kanopi maupun memperbaiki atap rumah di sekitar jaringan listrik diimbau untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan PLN agar kondisi di lokasi dapat ditinjau dan alternatif penanganan dapat dipertimbangkan sesuai aspek teknis, keselamatan dan ketentuan yang berlaku.