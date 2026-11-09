Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Mundur dari Jabatan Sekjen PSI

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. (ANTARA/Aria Ananda)

PONTIANAK POST - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan itu diambil agar dirinya bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas pemerintahan di sektor kehutanan.

Advertisement Selain melepas jabatan Sekjen, ia juga mengundurkan diri dari seluruh aktivitas kepartaian.

"Hari ini saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep," kata Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11).

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil agar dapat mencurahkan seluruh waktu dan konsentrasinya untuk membantu Presiden Prabowo Subianto, terutama menjalankan agenda pembangunan sektor kehutanan.

Advertisement Menurut Raja Juli, ada sejumlah arahan Presiden Prabowo yang perlu ditindaklanjuti. Di antaranya rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem, serta perlindungan keanekaragaman hayati, terutama setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Alasannya hanya satu. Saya ingin full time dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan," ujarnya.

Raja Juli mengatakan Kaesang dapat memahami dan menerima keputusan pengunduran dirinya. Ia juga menyampaikan pesan Ketua Umum PSI agar dirinya bekerja lebih keras dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada negara.

"Ketua Umum, Mas Kaesang Pangarep, bisa memahami dan menerima pengunduran diri saya dan berpesan agar saya bekerja lebih keras lagi mengabdi kepada negara yang kita cintai bersama," ujarnya.