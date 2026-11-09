Giring, Raja Juli, dan Isyana Mundur dari PSI, Ini Pernyataan Lengkap Mereka

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (tengah), Anggota Dewan Pembina Giring Ganesha (kiri) dan Sekjen Raja Juli Antoni (kanan) memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu. (ANTARA)

PONTIANAK POST - Tiga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, resmi mengundurkan diri dari partai berlambang gajah tersebut.

Advertisement Pengunduran diri mereka disampaikan secara terpisah pada Senin (9/11). Giring lebih dahulu mengumumkan keputusannya melalui akun Instagram @giring pada siang hari.

Giring menyampaikan pengunduran dirinya melalui video berdurasi 1 menit 37 detik. Dalam pernyataannya, Wakil Menteri Kebudayaan itu menjelaskan perjalanan politiknya hingga alasan memilih keluar dari PSI.

Berikut pernyataan lengkap Giring dalam video tersebut:

Advertisement "Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Saya pertama kali terjun ke dunia politik, cita-cita saya sederhana, menjadi pelayan publik yang bisa membawa perbaikan nyata bagi Indonesia tercinta.

Perjalanan ini memberikan begitu banyak pengalaman, persahabatan, dan juga pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga.

Saya juga masih ingat betul sekitar bulan September 2024, Bapak Prabowo Subianto menelepon dan mengajak saya berjuang bersama di dalam pemerintahan yang akan beliau pimpin.

Tanpa ragu saya menjawab, ‘Siap Bapak Prabowo, Siap Bapak Presiden’.

Tidak terasa dua tahun mengabdi sebagai Wakil Menteri Kebudayaan membuat saya semakin memahami besarnya tanggung jawab melayani bangsa dan negara sekaligus memperkuat tekad saya untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia tercinta.

Namun, dalam perjalanan berpartai, saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal.

Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia.

Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan selama ini. Banyak pelajaran hidup yang akan selalu saya bawa sampai tua nanti.

Oleh karena itu, hari ini saya izin pamit dari Partai Solidaritas Indonesia.”

Selain melalui video, Giring juga menyampaikan pesan pengunduran dirinya dalam takarir unggahan tersebut.

“Saya izin pamit dari PSI, namun pengabdian dan perjuangan kepada bangsa dan negara akan terus berlanjut. Terima kasih.”

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Raja Juli Mundur dari Jabatan Sekjen

Pada Senin malam, kabar pengunduran diri berikutnya datang dari Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni. Menteri Kehutanan itu mengaku telah menyampaikan surat pengunduran diri dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Raja Juli menyatakan mundur dari jabatan Sekjen DPP PSI serta seluruh aktivitas partai. Ia ingin mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan.

Berikut pernyataan lengkap Raja Juli terkait pengunduran dirinya:

"Hari ini saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri saya, dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep.

Intinya, saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai. Alasannya hanya satu. Saya ingin "full time" dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan.

Banyak perintah Bapak Presiden Prabowo dalam pembangunan sektor Kehutanan seperti merehabilitasi hutan, restorasi ekosistem, dan menjaga biodiversitas kita, terutama pascakarhutla.

Ketua Umum, Mas Kaesang Pangarep, bisa memahami dan menerima pengunduran diri saya, dan berpesan agar saya bekerja lebih keras lagi mengabdi kepada negara yang kita cintai bersama."

Isyana Bagoes Oka Juga Mundur

Setelah Giring dan Raja Juli menyampaikan keputusan masing-masing, Kaesang mengonfirmasi pengunduran diri Isyana Bagoes Oka dari kepengurusan PSI.

Isyana saat ini menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Dalam keterangan resminya, Kaesang menyatakan DPP PSI telah menerima surat pengunduran diri ketiga kader tersebut. Ia menegaskan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.

Berikut pernyataan lengkap Kaesang terkait pengunduran diri Giring, Raja Juli, dan Isyana:

"Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) telah menerima surat pengunduran diri saudara Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha.

Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai.

DPP PSI menyatakan menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI, serta Giring Ganesha.

DPP PSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi ketiganya selama mengabdi di PSI.