Kaesang Terima Pengunduran Diri Tiga Kader, Apresiasi Pengabdian Raja Juli, Isyana, dan Giring

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (tengah), Anggota Dewan Pembina Giring Ganesha (kiri) dan Sekjen Raja Juli Antoni (kanan) memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu. (ANTARA)

PONTIANAK POST - Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha dari partai.

Advertisement Penerimaan pengunduran diri tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (9/11).

"DPP PSI menyatakan menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI serta Giring Ganesha," kata Kaesang.

Kaesang mengatakan, PSI menempatkan pengabdian kepada negara di atas kepentingan golongan maupun partai.

Advertisement "Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai," ujar Kaesang.

Atas keputusan tersebut, DPP PSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ketiganya atas dedikasi dan kontribusi selama mengabdi di partai.

PSI juga mendoakan agar Raja Juli, Isyana, dan Giring dapat semakin fokus menjalankan tugas-tugas kenegaraan serta memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Indonesia.