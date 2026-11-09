Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Politik

Kaesang Terima Pengunduran Diri Tiga Kader, Apresiasi Pengabdian Raja Juli, Isyana, dan Giring

U
Penulis: Uray Ronald

Advertisement

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (tengah), Anggota Dewan Pembina Giring Ganesha (kiri) dan Sekjen Raja Juli Antoni (kanan) memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu. (ANTARA)
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (tengah), Anggota Dewan Pembina Giring Ganesha (kiri) dan Sekjen Raja Juli Antoni (kanan) memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu. (ANTARA)

 

PONTIANAK POST - Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha dari partai.

Advertisement

Penerimaan pengunduran diri tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (9/11).

"DPP PSI menyatakan menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI serta Giring Ganesha," kata Kaesang.

Kaesang mengatakan, PSI menempatkan pengabdian kepada negara di atas kepentingan golongan maupun partai.

Advertisement

"Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai," ujar Kaesang.

Baca Juga: Giring, Raja Juli, dan Isyana Mundur dari PSI, Ini Pernyataan Lengkap Mereka

Atas keputusan tersebut, DPP PSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ketiganya atas dedikasi dan kontribusi selama mengabdi di partai.

PSI juga mendoakan agar Raja Juli, Isyana, dan Giring dapat semakin fokus menjalankan tugas-tugas kenegaraan serta memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Indonesia.

Pernyataan resmi itu menjadi penegasan sikap DPP PSI dalam menerima pengunduran diri ketiga kader tersebut.*

Advertisement
Editor : Uray Ronald
Sumber : Antara
Bagikan:

Artikel Terkait

Giring, Raja Juli, dan Isyana Mundur dari PSI, Ini Pernyataan Lengkap Mereka

Giring, Raja Juli, dan Isyana Mundur dari PSI, Ini Pernyataan Lengkap Mereka

Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka mundur dari PSI. Kaesang Pangarep mengonfirmasi partai menerima pengunduran diri

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Mundur dari Jabatan Sekjen PSI

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Mundur dari Jabatan Sekjen PSI

Raja Juli Antoni mengundurkan diri dari jabatan Sekjen PSI dan seluruh aktivitas kepartaian agar fokus menjalankan tugas sebagai Menhut

Raja Juli Tinggalkan PSI, Pilih Fokus Bantu Presiden Prabowo

Raja Juli Tinggalkan PSI, Pilih Fokus Bantu Presiden Prabowo

Raja Juli Antoni mundur dari jabatan Sekjen dan keanggotaan PSI demi fokus bekerja sebagai menteri.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer