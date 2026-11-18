Advertisement Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Advertisement PONTIANAK POST - Pengamat politik Hendri Satrio menilai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad layak masuk dalam kandidat calon wakil presiden (cawapres) terkuat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2029.

Menurut Hendri, Dasco memiliki dukungan dari sejumlah unsur pimpinan MPR, partai koalisi, hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra. Kedekatan dan pengalaman kerja sama Dasco dengan Prabowo juga dinilai menjadi modal penting.

" Tidak perlu lagi fine tuning untuk mencari frekuensi baru atau mencari hal-hal yang sulit dimengerti oleh mereka berdua, karena memang sudah klik," kata Hensa, sapaan akrab Hendri, dalam keterangan di Jakarta, Rabu (18/11).

Tiga Kriteria Cawapres Pendamping Prabowo

Hendri mengatakan penilaiannya terhadap Dasco didasarkan pada tiga persoalan utama yang dihadapi Indonesia saat ini, yakni ekonomi, hukum, dan komunikasi.

Menurut dia, wakil presiden mendatang harus mampu membantu Prabowo menangani ketiga persoalan tersebut. Dalam bidang ekonomi, sosok cawapres harus dapat diterima pasar dan menjalin komunikasi yang baik dengan pelaku usaha.

Sementara dalam bidang hukum, Hendri menilai Prabowo perlu memilih pendamping dari kalangan sipil untuk memperkuat prinsip supremasi sipil.

"Pak Prabowo kan sudah militer, jadi akan sangat baik bila pendampingnya datang dari sipil," kata dia.

Adapun dalam bidang komunikasi, Hendri melihat adanya kesenjangan antara pembangunan yang dikerjakan pemerintah dan penilaian publik terhadap Presiden Prabowo.

"Maka diperlukan sosok wakil presiden yang mampu berkomunikasi, menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat serta mampu berkomunikasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya," ujar Hensa.

Dia menilai ketiga kriteria tersebut tercermin dalam kiprah Dasco. Meski berada di lembaga legislatif, Dasco disebut beberapa kali turun tangan membantu menyelesaikan persoalan yang menjadi urusan eksekutif.

"Selama ini Bang Dasco, dalam posisinya sebagai wakil ketua DPR, di legislatif, justru beberapa kali menjadi andalan Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di eksekutif," ucapnya.

Hendri juga menilai Dasco tidak akan menjadi pesaing Prabowo dalam Pilpres 2029. Faktor tersebut, menurut dia, turut menjelaskan dukungan sejumlah partai politik terhadap Dasco.

"Dasco ini tidak akan menjadi pesaing Pak Prabowo di 2029, karena memang dia tidak memiliki pretensi politik apa-apa. Dari dulu memang hanya loyal kepada Pak Prabowo dan Gerindra," kata Hensa.

Dasco Sebut Sugiono dan Ahmad Muzani Kader Terbaik Gerindra

Di sisi lain, Dasco menyebut sejumlah nama yang muncul dalam bursa cawapres merupakan kader terbaik Partai Gerindra. Selain dirinya, nama yang disebut adalah Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono dan Sekretaris Dewan Pembina Gerindra Ahmad Muzani.

"Nama-nama yang mencuat itu kader-kader terbaik di Partai Gerindra, ada Sugiono, ada Muzani," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11).

Meski namanya masuk dalam bursa, Dasco menyatakan menghormati kewenangan Prabowo untuk menentukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya.

Dia menjelaskan, Presiden memiliki hak untuk memilih wakilnya berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, Presiden akan menentukan nama yang diajukan kepada MPR RI.

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Dukungan untuk Dasco Datang dari Sejumlah Daerah

Sebelumnya, sejumlah DPD Partai Gerindra menyatakan dukungan agar Dasco menjadi calon wakil presiden. Dukungan tersebut antara lain berasal dari DPD Gerindra Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Jawa Timur, Bali, hingga Sulawesi Utara.

Dukungan juga disebut datang dari partai politik lain, termasuk Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain kalangan politik, dukungan tersebut turut disampaikan akademisi, mahasiswa, dan organisasi buruh.

Hendri sebelumnya menilai Prabowo kemungkinan memilih pendamping dari internal Gerindra atau kalangan nonpartai yang tidak memiliki ambisi menjadi presiden.