Sufmi Dasco Ahmad.

Advertisement PONTIANAK POST - Sejumlah pengamat politik menilai Sufmi Dasco Ahmad tidak masuk dalam daftar calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto karena perannya di parlemen dinilai lebih strategis. Wakil Ketua DPR RI itu dianggap memiliki posisi penting dalam menjaga hubungan antara DPR dan pemerintah serta stabilitas politik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, keberadaan Dasco di DPR menjadi salah satu pertimbangan dalam pembagian peran di lingkaran pemerintahan Prabowo.

"Mungkin juga salah satu faktornya karena Prof Dasco diproyeksikan terus jaga DPR dan Muzani di MPR," kata Adi dalam keterangan tertulis, Rabu (25/11).

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Posisi Dasco Dinilai Strategis di DPR dan Gerindra

Pandangan serupa disampaikan pengamat politik Citra Institute, Efriza. Menurut dia, Prabowo kemungkinan mempertimbangkan pembagian tugas di antara para elite yang mendukung pemerintahannya.

Selain memiliki peran strategis di parlemen, Dasco juga menempati posisi penting di Partai Gerindra.

"Posisi Dasco ditengarai dalam penilaian Presiden Prabowo lebih strategis ketimbang sebagai cawapres," kata Efriza.

Ia menilai keputusan tersebut juga mencerminkan kepercayaan Prabowo terhadap kapasitas dan kinerja para elite Partai Gerindra.

"Bahkan, tidak dipilihnya Dasco sebagai wapres menunjukkan begitu percaya dan yakinnya Prabowo terhadap kualitas dan hasil kinerja Dasco," kata dia.

Sebagai catatan, Sufmi Dasco Ahmad saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029.

Berdasarkan profil anggota di situs resmi DPR RI, Dasco tercatat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan serta anggota Fraksi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Banten III.

Di Partai Gerindra, Dasco menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Posisi tersebut tercantum dalam profil pimpinan partai dan arsip resmi Gerindra pada 2026.

Kedua jabatan itu menempatkan Dasco dalam posisi penting di parlemen sekaligus struktur kepemimpinan partai.

Prabowo Dinilai Ingin Dasco Tetap Berperan di Parlemen

Pakar politik dan pemerintahan Bawono Kumoro juga menilai tidak masuknya Dasco dalam daftar kandidat wakil presiden berkaitan dengan harapan Prabowo agar dia tetap menjalankan peran strategis di DPR RI.

"Bisa dilihat sebagai bentuk keinginan atau harapan Presiden terhadap Dasco untuk tetap memainkan peran strategis di DPR RI seperti selama ini," kata Bawono.

Dasco Tegaskan Tak Berminat Jadi Cawapres

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan sejak awal tidak memiliki keinginan menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Dia mengaku hanya ingin mengawal kemenangan Prabowo dan memilih melanjutkan tugasnya sebagai anggota DPR RI.

Dasco juga mengungkapkan sempat dimintai masukan oleh Presiden Prabowo mengenai sejumlah alternatif nama cawapres sebelum dua nama akhirnya disampaikan kepada MPR RI.

Kini, dia menyatakan akan fokus mengawal program-program pemerintah melalui DPR.

"Fokus di DPR dalam rangka mengawal program-program pemerintah," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/11).

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Prabowo Ajukan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono

Sebelumnya, sejumlah politisi, pengamat, akademisi, hingga pengurus daerah Partai Gerindra sempat mendukung Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden.

Namun, Dasco menyatakan bahwa penentuan kandidat merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani kemudian mengumumkan dua nama yang diajukan Prabowo untuk mengisi posisi wakil presiden, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.