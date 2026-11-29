Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. (ANTARA/Harianto)

Advertisement PONTIANAK POST – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan penggunaan jet pribadi dan helikopter untuk mendukung aktivitas kerjanya dibiayai perusahaan miliknya, bukan menggunakan anggaran negara maupun Kementerian Pertanian (Kementan).

“Semua dana operasional, private jet, heli, itu adalah biaya dari perusahaan saya sendiri. Tidak ada seribu rupiah, jangan ada satu rupiah dari kantor kementerian. Itu adalah biaya pribadi semua,” kata Amran di Jakarta, Minggu (29/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat menjawab pertanyaan media mengenai penggunaan fasilitas transportasi pribadi untuk menunjang aktivitasnya dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Pertanian.

Advertisement Ia memastikan seluruh biaya operasional berasal dari perusahaan miliknya dan mempersilakan pihak mana pun memeriksa penggunaan maupun sumber pembiayaan fasilitas tersebut.

“Dan boleh diperiksa. Boleh diperiksa selama saya jalan, dan itulah bentuk pengabdian saya kepada negara, pada rakyat Indonesia. Itu saja, itu hanya kecil,” ujarnya.

Amran Sebut Penggunaan Fasilitas sebagai Bentuk Pengabdian

Amran mengaitkan penggunaan fasilitas tersebut dengan semangat pengabdian kepada negara.

Menurut dia, para pahlawan telah memberikan teladan melalui pengorbanan tenaga, waktu, bahkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia tanpa mengharapkan imbalan.

“Pahlawan kita, nyawanya diserahkan untuk Republik Indonesia. Meninggal tanpa gaji, tanpa ada pengawal, tanpa ada patwal waktu itu. Tetapi, mau menyerahkan jiwa raganya untuk negara,” katanya.

Ia menilai semangat tersebut seharusnya menjadi inspirasi bagi generasi saat ini untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

“Apalagi saya, sebagai generasi sekarang, masa tidak mau mengabdi pada negara yang saya cintai,” ucapnya.

Amran juga menyebut jabatan Menteri Pertanian sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Menurut dia, kebijakan di sektor pertanian, terutama pangan, berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sehingga setiap keputusan harus dipertimbangkan secara cermat.

“Saya mengabdi pada negara. Pena yang kita pegang satu kali tanda tangan itu manfaatnya untuk 286 juta penduduk Indonesia,” kata Amran.

Ia mencontohkan kebijakan pangan, khususnya beras, yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, keputusan yang diambil harus memperhitungkan manfaat dan risiko bagi masyarakat luas.

“Apalagi beras, ibadahnya luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau ini salah tanda tangan, bagaimana bisa meminta maaf pada 286 juta orang,” katanya.

Akui Capaian Pertanian Hasil Kerja Tim

Amran menegaskan berbagai capaian pembangunan pertanian nasional tidak dapat dikaitkan dengan dirinya seorang.

Ia menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran Kementan, petani, penyuluh, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian.

“Saya juga banyak kekurangan. Saya tidak Superman. Yang hebat adalah super team,” katanya.

“Yang bekerja itu adalah seluruh Kementerian Pertanian, bukan saya. Saya hanya bagian kecil. Dan banyak orang pintar, banyak orang hebat,” lanjutnya.

Ia menegaskan akan terus menjalankan amanah selama masih diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengabdi kepada negara.