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PONTIANAK POST – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengakui pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam merupakan keponakannya. Namun, ia membantah hubungan keluarga tersebut menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas maupun penetapan kebijakan di Kementerian Pertanian (Kementan).

Amran menegaskan tidak ada kepentingan bisnis keluarga yang dibawa ke dalam kebijakan dan program kementerian yang dipimpinnya.

Ia juga membantah pernah menggunakan kewenangan maupun anggaran negara untuk memberikan keuntungan kepada usaha Haji Isam.

“Beliau itu keponakan saya. Saya baru bertemu setelah beliau kaya. Pertanyaannya, di mana masalahnya? Apakah karena dia anak bangsa, pengusaha, lalu harus terus-menerus dikaitkan dengan saya?" kata Amran di Jakarta, Minggu (29/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons sorotan publik mengenai hubungan kekerabatannya dengan pengusaha yang memiliki usaha di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

Bantah Keluarga Terlibat Ekspor-Impor Pertanian

Amran mengatakan selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, dirinya tidak memiliki perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekspor-impor komoditas pertanian. Ia juga membantah pernah menitipkan kepentingan bisnis keluarga dalam kegiatan tersebut.

“Ekspor-impor di pertanian nilainya sangat besar. Pertanyaan saya, ada perusahaan saya di situ? Ada keluarga saya yang ikut? Tidak ada. Saya tidak pernah menitipkan perusahaan keluarga dalam urusan ekspor-impor tersebut,” ujarnya.

Terkait perkebunan kelapa sawit Haji Isam, Amran menyebut usaha tersebut telah ada sebelum dirinya menjabat sebagai menteri.

Ia menegaskan tidak pernah menggunakan kewenangan ataupun anggaran negara untuk memberikan fasilitas kepada usaha tersebut.

“Saya jadi Menteri, sawitnya sudah ada. Apa setelah saya jadi Menteri, saya harus menyuruh mencabut semua sawitnya? Itu tidak adil. Pertanyaan saya, ada tidak APBN yang masuk ke sawitnya? Traktor satu pun, ada tidak dari negara? Itu yang saya jaga betul,” katanya.

Jelaskan Keterlibatan Haji Isam dalam Cetak Sawah Merauke

Amran juga menjelaskan keterlibatan Haji Isam dalam kegiatan cetak sawah di Merauke, Papua Selatan. Menurut dia, lahan yang dikerjakan merupakan aset negara atau milik badan usaha milik negara (BUMN), bukan tanah pribadi Haji Isam.

“Yang dibantu Haji Isam itu tanah negara, punya BUMN. Bukan tanahnya sendiri. Bahkan, satu batang sawit pun tidak ada di sana,” tutur Amran.

Ia menyebut kegiatan cetak sawah tersebut melibatkan lebih dari 130 perusahaan di berbagai wilayah.

Karena itu, menurutnya, keterlibatan perusahaan dalam proyek pembangunan pertanian perlu dilihat berdasarkan status lahan, mekanisme pekerjaan, dan ketentuan yang berlaku.

Amran menilai hubungan keluarga tidak semestinya menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk memperoleh perlakuan khusus. Sebaliknya, seluruh pengusaha harus mendapatkan perlakuan yang adil dan menjalankan kegiatan usaha sesuai aturan.

Ia menegaskan penggunaan kewenangan dan anggaran negara harus tetap mengutamakan kepentingan publik serta dapat dipertanggungjawabkan.