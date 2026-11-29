Advertisement Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

PONTIANAK POST – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tetap fokus bekerja meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional meski namanya masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres).

Amran mengatakan lebih memilih turun langsung menemui petani daripada melakukan manuver politik. Menurut dia, urusan pangan tidak dapat ditunda karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia setiap hari.

“Saya gerilya ke petani. Kenapa? Makan tidak bisa ditunda. Jangan main-main. Bisa enggak tunda makan dua hari? Enggak bisa. Ini harus tiap hari,” katanya di Jakarta, Minggu (29/11/2026).

Ia menjelaskan, sebagai Menteri Pertanian, dirinya perlu memahami kondisi pertanian secara langsung, mulai dari proses tanam hingga panen. Karena itu, ia mengaku tidak cukup hanya melihat kondisi sawah dari kejauhan.

“Memang Menteri Pertanian harus bukan jalan saja di pematang, naik motor di pematang, jalan di tengah sawah, tanam padi, harus tahu persis. Kami tahu jarak tanam, kami tahu populasi tanaman,” katanya.

Menurut Amran, pemahaman terhadap kondisi lapangan diperlukan untuk meningkatkan produksi.

Produktivitas pertanian tidak hanya ditentukan luas lahan, tetapi juga ketepatan penggunaan teknologi, benih, pupuk, pengelolaan air, dan metode budidaya.

Dorong Modernisasi Pertanian

Amran mengatakan pemerintah mendorong transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern melalui mekanisasi dan penerapan teknologi.

“Sekarang sejak pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, kita bertransformasi dari pertanian tradisional ke modern. Apa tujuannya? Menekan biaya produksi itu 40 persen, bisa 50 persen. Kemudian meningkatkan produktivitas dan produksi,” ujar Amran.

Ia menyebut penerapan metode budidaya dan teknologi baru berpotensi meningkatkan produktivitas dari sebelumnya sekitar 6–7 ton menjadi 9–10 ton per hektare, bahkan mencapai 12 ton per hektare.

Menurut dia, peningkatan produksi harus diikuti perbaikan kesejahteraan petani.

“Pendapatannya petani dua kali lipat. Kalau tanam tiga kali? Lebih meningkat lagi. Nah, pendekatannya adalah kesejahteraan,” katanya.

Amran juga menyebut sejumlah dukungan pemerintah bagi petani, antara lain penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, penyediaan alat dan mesin pertanian, traktor, serta bantuan benih.

“Benih gratis, kami target tahun depan 1,5 juta sampai 2 juta hektare gratis untuk petani Indonesia,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah dan para pemangku kepentingan turut mendengarkan aspirasi petani dalam merumuskan kebijakan pertanian.

“Tolong dengarlah suara petani. Jangan cuma pengamat didengar. Supaya kita adil,” katanya.

Singgung Pangan dan Pemberantasan Mafia

Amran mengingatkan pangan merupakan sektor strategis yang berkaitan erat dengan ketahanan nasional. Ia juga menyinggung tantangan global di bidang pangan, air, dan energi.

“Pangan kita swasembada di saat negara lain kesulitan. Ada 33 negara yang kesulitan. Energi, solar dari biofuel, dari sawit,” katanya.

Ia menegaskan akan tetap memprioritaskan pekerjaan di sektor pertanian selama menjalankan amanah sebagai menteri.

“Sekarang kita kerja-kerja tinggal kerja, karena presiden kita visioner. Jadi saya manuver ke petani,” ujar Amran.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menanggapi sorotan mengenai kedekatannya dengan sejumlah pihak.

Ia menegaskan hubungan keluarga maupun pertemanan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pangan.

Menurut dia, siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan.

“Kalau saya korupsi, saya tinggalkan jabatanku hari ini. Tapi koruptor saya berantas,” katanya.

Amran menilai kebijakan penghentian impor pangan dan penguatan produksi dalam negeri dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari aktivitas impor maupun praktik ilegal di sektor pangan.

Ia menyebut pemerintah telah mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Konsekuensi melawan mafia dan koruptor, pasti kita diserang balik,” katanya.

Saat ditanya apakah takut menghadapi mafia dan koruptor, Amran mengatakan hanya takut kepada Tuhan.

“Saya takut pada Allah. Karena dunia sebentar. Panggung, ini panggung sandiwara,” ujarnya.

Ia menegaskan keyakinan tersebut menjadi landasan untuk tetap menjalankan tugasnya.