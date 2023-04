Neo Pontianak Gelar Mini Gathering bersama Food Enthusiast dan Food Vloger

PONTIANAK – Bulan ramadhan sudah hampir memasuki hari 10 pertama. Tentu saja momen ramadhan ini menjadi momen yang sangat tepat digunakan untuk berkumpul bersama sanak, saudara, kerabat , maupun teman-teman dekat atau pun jauh. Seperti halnya Hotel Neo Gajah Mada Pontianak memanfaatkan momen ramadhan untuk melakukan mini gathering bersama food vloger maupun food enthusiast , diantaranya Kuliner Pontianak @kokjagomakan , @wowyummy.id , @had.story , @menupontianak, @promomakanptk , @syukakmakan dan teman-teman lainnya. Selain bertemu dan ngobrol bareng tentu saja momen ini di gunakan untuk mencoba berbagai makanan yang disajikan Neo Pontianak special selama bulan ramadhan sehingga bisa menjadi masukan tersendiri baik dari segi taste, atmosfer, variasi maupun tingkat kenyamanan berbuka di rooftop and bar Neo Pontianak.

Paket yang di tawarkan cukup menarik , all you can eat di Rooftop and Bar hanya Rp 125,000 nett perorang. Menu-menu yang di tawarkan cukup menarik mulai dari Buffet presmanan yang lengkap , berbagai macam menu stall, gorengan, kue tradisional maupun moderen, berbagai dessert dan minuman yang tentunya menggugah selera untuk di coba.

Untuk informasi lengkap dan pemesanan bisa menghubungi 0561-817-2020 , WA di 087725998825 atau bisa juga dm di instagram @neogajahmada. (**)