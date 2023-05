Barbeque Tematik Setiap Sabtu Kembali Hadir di Aston Pontianak

PONTIANAK – Setelah hampir 1 bulan lebih ditiadakan karena Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, kini Barbeque Tematik All You Can Eat hadir kembali di setiap akhir pekan menemani pengunjung menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga maupun kolega.

“disebut Barbeque Tematik karena kami menghadirkan sajian menu yang berbeda di setiap minggu nya” ujar Riky Ismail selaku Food & Beverages Manager ASTON Pontianak. “di minggu pertama menunya adalah sajian Oriental, kemudian di minggu kedua Sajian menu western, minggu ketiga masakan jawa dan di minggu keempat menu timur tengah” imbuhnya.

Bagi masyarakat yang ingin menikmati makan malam bersama keluarga atau teman di akhir pekan, sangat cocok untuk memesan paket BBQ dari ASTON Pontianak. Cukup membayar Rp 100.000,net/orang sudah bisa menikmati aneka sajian makanan All You Can Eat. Dan di Bulan ini ada beberapa tambahan menu pondokan atau stall yang semakin memberikan pilihan bagi pengunjung yang bisa dinikmati sambal mendengarkan Live Music Akustik.

Untuk reservasi bisa menghubungi 0561-761118 atau WA ke 081256958383 dan bisa juga dengan follow akun Instagram astonpontianak. (*/r)