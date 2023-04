StayCation dan Halal Bihalal Promo di Transera Hotel Pontianak

PONTIANAK – Hiasan Ketupat dan lampu kerlap kerlip di rumah – rumah warga sebagai penanda idul fitri sudah di depan mata sudah mulai bisa kita lihat dimana – mana. Supermarket maupun toko pernak pernik dan makanan khas lebaran juga sudah mulai padat dikunjungi warga muslim tanah air tak terkecuali di Kota Pontianak. Kota yang terkenal dengan sotong pangkong sebagai makanan khas bulan Ramadhan ini menyajikan suasana Ramadhan yang sangat meriah dari tahun ke tahun.

Pada tahun ke 1444 H ini, Transera Hotel Pontianak juga turut memeriahkan kota Pontianak dengan promo menarik yang pastinya sulit untuk Kita tolak. Hotel yang memiliki 133 Kamar ini dapat menjadi salah satu tempat bersilaturahmi bersama sanak keluarga dan kerabat yang sudah lama tak kita temui melalui penawaran Paket Halal Bihalal All U Can Eat seharga Rp. 98.000,-/ Pax. Dapatkan diskon 10% hingga 14 Mei 2023. Dengan menyelenggarakan halal bihalal di Transera Hotel tepatnya di Terasky Restaurant lt. 9 yang terkenal dengan pemandangan Kota Pontianak yang indah dapat menjadikan moment silaturahmi Kita menjadi semakin berharga dan tak terlupakan. Pada Paket ini Anda dapat menentukan beberapa pilihan menu sesuai dengan selera Anda yang tentu saja identik dengan menu Khas Idul Fitri Seperti ketupat lebaran, Rendang Daging, Ayam Opor, Sambal Kentang Ati Ampela serta pastinya beragam makanan penutup seperti aneka es, buah dan sajian kue tradisional / jajan pasar Kota Pontianak. Tak hanya di Terasky Restaurant, Anda juga bisa memesan paket Halal Bihalal ini untuk kegiatan di rumah maupun kantor Anda.

Tak hanya itu, pada periode Ramadhan yang dimulai per tanggal 23 April – 30 April 2023, Transera Hotel juga akan memberikan penawaran harga Kamar Spesial. Dimulai dari harga Rp. 314.000,- untuk kamar Superior free upgrade ke Kamar Deluxe. Harga tersebut sudah termasuk sarapan pagi untuk 2 orang dan free early check in di jam 10.00 Pagi dan Free Late check out di pukul 13.00 WIB. Tak hanya itu, ada pula diskon 10% untuk pemesanan makanan & minuman di Terasky Restaurant, lt. 9.

Tunggu apa lagi, rencanakan Halal Bihalal Anda di Transera Hotel Pontianak dengan menghubungi nomor kontak di bawah ini :

Dhani : 0852 4601 4724

Nazla : 0812 5416 6025

Nadia : 0852 4991 2811

Terasky Admin : 0895 3380 08888. (*/r)