ASTON Pontianak tawarkan Promo Halal Bihalal@ASTON

PONTIANAK – Takbir Berkumandang menandakan kepergian Bulan Ramadhan. Beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana lebaran sudah mulai terasa. Di momen perayaan Idul Fitri, tentunya tak lepas dari tradisi Halal Bihalal yaitu tradisi saling bersilaturahmi dan bersalaman sebagai sebuah tanda kemaafan. Bagi yang ingin menggelar Acara Halal Bihalal dan tidak ingin direpotkan dengan mempersiapkan acaranya, ASTON Pontianak menawarkan Promo Paket Halal Bihalal@ASTON.

“paket nya sangat terjangkau, Rp 115.000nett per orang dan All You Can Eat dengan minimum pemesanan 50 orang” ujar Hedwiq selaku Chef ASTON Pontianak. “Paket ini sangat cocok bagi tamu yang ingin mengundang keluarga besar, rekanan bisnis, internal kantor ataupun sekaligus perayaan ulang tahun di momen Lebaran Idul Fitri” tambahnya.

Untuk Paket Halal Bihalal ini disarankan untuk reservasi H-2 terlebih dahulu dengan menghubungi WA 081256958383 atau bisa dengan Direct Message di akun instagram astonpontianak dan majesty.astonpnk. (*)