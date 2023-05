Reuni SMPN 1 Pontianak, Bernostalgia Bersama Naik Opelet

PONTIANAK – Bernostalgia dan berkumpul bersama mengenang masa indah zaman sekolah di bawah tahun 2000 pasti sangat menyenangkan. Keinginan inilah yang membawa alumni SMPN 1 Pontianak menggelar Reuni Akbar dari angkatan 1969 hingga 2011 bertema All For One.

Tak tanggung-tanggung pelaksanaan reuni yang digelar bertepatan dengan HUT ke 73 SMPN 1 Pontianak ini akan dilaksanakan selama tiga hari, yakni 1 dan 3 Juni di SMPN 1, serta acara puncak di Pontianak Convention Center (PCC) pada 4 Juni 2023.

Acara reuni di sekolah akan diisi dengan berbagai kegiatan lomba, talkshow, penanamanpohon, donor darah, jalan santai, bazar, serta hiburan lainnya. Sedangkan Malam Reuni Zuper Akbar 2023 Reborn di PCC mengambil tema Back To 80’s diisi dengan Parade Angkatan, lelang sosial, makan malam, ramah tamah, dan pastinya foto bersama.

Setiap angkatan sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk bernostalgia bersama dalam reuni tersebut. Salah satunya alumni yang lulus pada 1997 akan menggunakan opelet menuju PCC.

“Sebab, bagi kami pada zaman itu, kenangan menggunakan opelet sangat banyak. Salah satunya berkejar-kejaran untuk naik opelet. Saat itu, sopir opelet jarang mau menaikkan anak sekolah,” ungkap Rio Pramudi, yang saat ini bekerja di salah satu bank milik pemerintah itu.

Rencananya mereka juga akan memutar musik yang sedang hits pada tahun 1990an.

“Saya bisa membayangkan, pasti seru jika kembali bersama teman-teman bernostalgia masa-masa SMP. Saat itu belum ada HP, mendengar musik melalui radio dan kaset saja,” ungkap Rio. (uni)