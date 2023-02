TPP PKK Gelar Isra Miraj

PONTIANAK – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriyah tahun 2023 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Senin (27/02). Perayaan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang digelar TP-PKK Kota Pontianak itu mengusung tema ‘Dengan Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah Kita Tingkatkan Peran Keluarga Dalam Pembentukan Karakter yang Religius, Mandiri dan Unggul’.

Ketua TP PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie dalam sambutannya berharap agar peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dapat menguatkan tali silaturahmi dan kebersamaan pengurus TP PKK Kota Pontianak, TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Pontianak.

“Insya Allah peringatan ini dapat menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, khususnya dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia juga berharap agar uraian hikmah Isra Miraj yang disampaikan oleh Ustadz Daday Misbahul Barokah pada tausiyah yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh jajarannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Miraj, kita semua dapat mengambil hikmah serta berubah ke arah yang lebih baik lagi,” harapnya.

Selain tausiyah dari Ustadz Daday Misbahul Barokah, pada kesempatan itu juga disampaikan materi tentang teladan ibu PKK Kota Pontianak dalam menunaikan zakat oleh Ustadz Sulaiman dari Badan Amil Zakat Kota Pontianak.(iza)