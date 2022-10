Hotel Aston Pontianak Diskon 12% untuk BBQ Selama Oktober 2022

PONTIANAK – Hotel Aston Pontianak beralamat di Jalan Gajah Mada No 21 Pontianak Selatan memberikan penawaran menarik yaitu potongan harga 12% untuk pemesanan paket barbeque di bulan Oktober 2022.

Penawaran menarik ini dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun yang ke-12 tahun Hotel ASTON Pontianak.

“Selama Oktober, kami mengusung tema Rise of Asia BBQ All You Can Eat di Majesty Poolside, lantai 1 Hotel ASTON Pontianak. Aneka sajian menu khas Asia seperti Japanese Food, Oriental Food, Korean Food dan Indonesian Food menjadi pilihan untuk menunya. Nanti setiap minggu menu sajiannya berbeda,” ujar Arifin, Public Relation Manager ASTON Pontianak.

BBQ All You Can Eat ini dapat dinikmati dengan harga Rp100.000/orang. Khusus anak-anak usia 5-10 tahun Rp50.000/anak dan balita tidak dikenakan biaya (gratis). Diskon 12% yang diberikan hanya untuk 1 kali transaksi.

Tunggu apalagi, Anda bisa lakukan pemesanan sekarang juga dengan menghubungi Whatsapp di 081256598383 / 0561-761118. Bisa datang langsung ke Hotel Aston Pontianak, Majesty Poolside di lantai 1. (mrd/lusi)