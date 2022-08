Ratusan Sopir Unjuk Rasa di Terminal ALBN Sungai Ambawang, Tuntut Kuota BBM

PONTIANAK – Ratusan sopir bus dan truk ekspedisi yang tergabung dalam organisasi angkutan darat (Organda) Kalimantan Barat berunjuk rasa di Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Sungai Ambawang, Kubu Raya, Selasa (2/8) pagi. Mereka menuntut penambahan kuota BBM solar bersubsidi karena selama ini kesulitan mendapatkan bahan bakar.

Selain itu, mereka juga mengeluhkan kebijakan zero Over Dimension and Over Load atau ODOL, hingga sulitnya pengurusan kir kendaraan. Rokib, salah satu perwakilan sopir mengaku kesulitan mendapatkan BBM solar bersubsidi. Menurut Rokib, untuk bisa mendapatkan BBM, para sopir harus mengantre berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk memperoleh jatah 40 liter.

“Jatah 40 liter itu untuk dalam kota saja tidak cukup. Apalagi ekspedisi rute Pontianak-Putussibau,” ujarnya.

Menurut dia, sebenarnya solar bersubsidi ada di SPBU-SPBU. Hanya saja mereka sulit untuk mendapatkannya.

“Bayangkan saja, untuk mendapat jatah 40 liter, kami harus mengantre dua hari. Pukul satu malam pendaftaran, pukul tujuh pagi baru bisa mengambil nomor antrean. Itu belum bisa langsung dapat minyaknya. Tapi besok,” keluhnya.

Karena itulah, ia berpendapat adanya pembatasan kuota BBM tersebut sangat merugikan para sopir ekspedisi, terutama tujuan luar kota seperti Putussibau.

“Jadi kalau untuk ke Putussibau, bisa-bisa seminggu. Karena harus antre di tiap SPBU,” katanya.

Untuk bisa mendapatkan BBM, para sopir juga harus memiliki kupon atau kartu antrean. Jika tidak, para sopir akan kesulitan mendapatkan BBM.

“Pakai kartu khusus saja susah. Apalagi kalau tidak pakai kartu. Intinya sekarang susah mendapatkan solar bersubsidi. Sedangkan untuk eceran, satu liter solar harganya sekarang tembus Rp 15 ribu,” lanjutnya.

Hal serupa juga diungkapkan Robertus Random, perwakilan dari PSKH (Persatuan Sopir Kapuas Hulu). Menurutnya, aksi damai kali ini merupakan gambaran bahwa sopir tidak pernah merdeka. Sopir kerap dijajah dan selalu disalahkan, terutama soal kapasitas atau muatan.

“Hari ini tanggal 2 Agustus. 15 hari ke depan kita memperingati hari kemerdekaan. Tapi kami para sopir tidak pernah merdeka. Kami dijajah dan sering disalahkan. Tolonglah, hargai sopir. Jika tidak ada sopir, siapa yang akan mendongkrak perekonomian masyarakat di daerah,” katanya.

Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa memberikan keadilan bagi para sopir, terutama sopir ekspedisi maupun bus. Sejatinya, dalam aksi ini, ratusan sopir akan menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, dengan membawa serta kendaraannya.

Namun, hal ini urung dilakukan karena dilakukan audiensi antara perwakilan Organda dengan pejabat pemerintah, seperti Sekda Kalbar, Dinas Perhubungan, Kepala BPTD Wilayah XIV Kalbar, PT. Pertamina dan kepolisian.

Usai audiensi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat Y Antonius Rawing menyampaikan hasil pertemuan. Rawing mengatakan, pihaknya akan segera menyurati pemerintah pusat terkait dengan kebijakan ODOL, dengan mempertimbangkan informasi-informasi detail terkait permasalahan di Kalbar yang karakteristiknya berbeda dengan pulau Jawa.

Terkait dengan BBM, kata Rawing, akan segera dilakukan rapat yang melibatkan kabupaten/kota untuk memonitor distribusi BBM supaya lebih terkoordinir sesuai dengan kuota.

“Jangan sampai ada yang mengeluarkan rekom, tapi tidak berdasarkan kepada kuota. Ini penting untuk keadilan semua mendapatkan BBM bersubsidi,” katanya.

Sementara untuk kir dan tilang kendaraan di jembatan timbang, Kepala BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalbar Jabonor mengatakan, penindakan yang dilakukan hanya bersifat teguran sampai ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Terpisah, Sekretaris DPD Organda Kalbar Matruji menyambut baik hasil audiensi tersebut. Dikatakan Matruji, hasil keputusan tersebut akan segera diteruskan ke Jakarta. “Kami akan kawal sampai ke Menteri Perhubungan,” ujarnya. Jika hasil keputusan tersebut tidak ditanggapi, pihaknya mengancam akan melakukan unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi. (arf)