Midji Minta Daerah Fokus Genjot IPM, Terutama Pendidikan

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sampai tahun 2021 angkanya masih 67,90 persen. Salah satunya dengan memperhatikan bidang pendidikan yang merupakan salah satu dari tiga dimensi dasar perhitungan IPM.

Seperti diketahui, ada tiga dimensi sebagai dasar perhitungan IPM. Pertama adalah bidang kesehatan dengan indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH). Lalu bidang pendidikan dengan dua indikator yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Lalu yang ketiga adalah Standar Hidup Layak (ekonomi) dengan indikator pengeluran riil per kapita yang disesuaikan.

Untuk membahas kendala-kendala serta upaya peningkatan pada dimensi pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kalbar mengadakan Rapat Koordinasi (rakor) IPM Bidang Pendidikan Kalbar di Hotel Kapuas Palace, Jumat (3/6). Dalam rakor tersebut turut hadir dua pembicara dari pusat yakni Dirjen Paud Dikdasmen Kemendikbudristek RI Jumeri dan Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/ Bappenas RI Amich Alhumami.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji memaparkan dua indikator yang menentukan dimensi pendidikan dalam IPM. Pertama angka HLS. Saat ini di Kalbar disebutkan dia baru 12,65 tahun. Harusnya diharapkan angkanya sudah bisa sekitar 15 tahun. Termasuk untuk RLS, yang saat ini baru 7,45 tahun, seharusnya sudah di atas delapan sampai sembilan tahun. “Itu seharusnya, biar bagus,” katanya saat diwawancarai usai rakor.

Agar bisa mencapai angka yang diharapkan, Midji sapaan karibnya menilai perlu upaya bersama. Masyarakat yang putus sekolah hendaknya didata usianya kemudian dibuat program-program kesetaraan seperti paket C untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). “Itu program-program (kesetaraan pendidikan) yang bisa dilakukan oleh daerah (kabupaten/kota). Tanpa itu susah,” ungkapnya.

Midji mengatakan peningkatan IPM Kalbar sangat dipengaruhi oleh kontribusi atau angka IPM kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan lebih jeli melihat kebutuhan. “Kalau soal SMA, kita lihat, kalau misalnya rata-rata lama sekolah itu baru 6,2 tahun, daerah itu sebetulnya butuh SMP, bukannya SMA/SMK,” ujarnya.

Meski demikian lanjut dia, pemerintah provinsi (pemprov) tetap berupaya agar bagaimana di setiap kecamatan se-kalbar ada SMA atau SMK. Sesuai dengan kewenangan pemprov yang menaungi SMA dan SMK.

“Ada di satu kecamatan, sebetulnya ada SMA, untuk memenuhi kebutuhannya (kecamatan) cukup dengan menambah ruang kelas, bukan buat sekolah baru. Ada juga maunya sekolah baru, (dibangun) APBD, tapi maunya swasta bukan negeri, itu saya tak mau,” jelasnya.

Selain itu, Midji juga berharap khusus untuk SMK bisa membuat program studi yang bisa menjawab kebutuhan pasar kerja di provinsi ini. Maka dari itu, Midji membangun pusat sertifikasi tenaga kerja dan keahlian Kalbar. Fungsinya ketika pelajar lulus SMK bisa mengikuti pelatihan secara gratis untuk mendapat sertifikasi.

Misalnya di otomotif dan lainnya, itu kita bantu permodalannya, peralatan, latihannya di situ. Harusnya paripurna pendidikan itu jangan setengah-setengah,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar Rita Hastarita menambahkan, dalam 10 tahun terakhir tren IPM Kalbar memang terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2021 angkanya sudah mencapai 67,90 persen.

“Hanya saja IPM ini kan merupakan akumulasi dari perkembangan di seluruh kabupaten/kota. Pemprov ini hanya akumulasi saja, sehingga upaya sinkronisasi data harus dilakukan,” katanya.

Saat ini pihaknya sedang mengupayakan sinkronisasi data dengan Disdukcapil. Karena Disdikbud Kalbar memiliki data yang cukup lengkap soal anak yang sudah selesai atau tamat sekolah. Harusnya Disdukcapil bisa menarik data tersebut untuk memperbaharui data di dokumen kependudukan masyarakat, salah satunya Kartu Keluarga (KK).

“Jadi pada saat KK diperbarui (data bisa lebih baik), kan biasanya pakai data lama. Karena capil juga kami berikan aplikasi itu untuk bisa input data, agar ketika masyarakat meng-update KK-nya bisa otomatis berubah. Jadi misalnya yang sebelumnya masih berstatus tamat SMP, akan ter-update jadi tamat SMA,” paparnya.

Perbaikan data tentang kelulusan atau pendidikan terakhir warga di KK ini dinilai penting sebab akan berpengaruh pada hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS). Saat sensus, kata Rita, BPS menggunakan data dengan bukti KK.

“Jangan sampai KK itu, si anak sudah selesai sekolah (lulus), tapi KK tidak update. Saat disurvei masih pakai pendidikan yang lama. Makanya kami akan sinkronisasikan data ini sehingga terjadi peningkatan. Itu upaya yang akan kita lakukan,” tegasnya.

Kemudian karena nilai IPM sangat dipengaruhi kabupaten/kota, pihaknya mendorong agar program dan kegiatan yang ada di 14 kabupaten/kota mengerucut pada bagaimana meningkatkan IPM. Dari sana daerah bisa menentukan prioritas sehingga program yang disusun tidak keluar dari upaya peningkatan IPM.

“Memang kami di provinsi ini hanya pada saat fasilitasi dan koordinasi, tapi kami harapkan kepala daerah masing-masing komitmen untuk membuat program yang mengerucut pada peningkatan IPM. Saya yakin sebenarnya bisa. Hanya saja diperlukan komitmen dan upaya pendukung lainnya,” bebernya.

Selanjutnya, menurut Rita, pihaknya akan meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Karena PKBM yang melaksanakan program paket A, B dan C. “Salah satu cara paling cepat meningkatkan IPM ini adalah dengan paket A, B, C. Ini diselenggarakan oleh PKBM di kabupaten/kota. Karena paket A, B, C ini diakui, jadi setara SD, SMP dan SMA,” jelasnya.

Selain itu, Rita berharap PKBM juga dapat meningkatkan pendidikan vokasi. Masyarakat yang mengikuti program tidak sekadar mendapat sertifikat paket A, B dan C, tapi lewat pemberdayaan ekonomi, masyarakat yang mengikuti pendidikan kesetaraan itu bisa berketerampilan. “Sehingga di satu program itu bisa menunjang dua indikator, yaitu ekonomi dan pendidikan. Intinya peran kita akan terus ditingkatkan dalam peningkatan IPM,” tutupnya. (bar)