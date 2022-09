Rakyat Kecil Menjerit Antre Panjang di SPBU Jelang BBM Naik

PONTIANAK – Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, Solar dan Pertalite mulai Sabtu (3/9). Detik-detik menjelang kenaikan harga BBM, terjadi antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Kota Pontianak.

Di SPBU Kota Baru, SPBU Jalan KH Ahmad Dahlan, dan SPBU Pal 4 Sungai Jawi, misalnya. SPBU-SPBU tersebut dipenuhi pengendara, baik roda dua maupun roda empat, sejak pukul 13:00. Warga rela mengantre sebelum harga BBM resmi naik.

Sementara itu, SPBU Jalan Dr. Wahidin sempat tutup menjelang kenaikan harga BBM yang berlaku mulai pukul 14.43. “Sementara tutup dulu bang, karena mau ada kenaikan harga. Mau disesuaikan dulu,” kata salah satu petugas, kemarin.Dalam keterangan pers, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM bersubsidi dengan mengalihkan subsidi tersebut untuk bantuan langsung tunai kepada warga kurang mampu maupun bantuan prakerja.

Kenaikan harga BBM sendiri terjadi pada pertalite yang semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sementara untuk solar, dari semula harga Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada BBM nonsubsidi jenis pertamax yang semula Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

“Lumayanlah, bisa sedikit lebih hemat daripada kalau mengisi BBM setelah harga naik,” kata Leo, seorang pengantre BBM. Ia mengaku sebenarnya sangat keberatan dengan adanya kenaikan harga BBM. Pasalnya, harga berbagai kebutuhan lain juga pasti akan ikut naik. Sementara, pendapatan atau gaji belum tentu meningkat.

“Mau tidak mau, harus bagaimana lagi. Cuma bisa pasrah menerima kebijakan pemerintah ini. Tinggal pandai-pandai mengatur keuangan,” kata karyawan swasta ini.

Kenaikan BBM juga memicu keributan di jagat maya. Twitter langsung dipuncaki dengan topik terkait kenaikan BBM dengan hashtag #BBMNaik. Netizen kesal sekaligus murka. Dari pantauan, kebanyakan tulisan warganet berisi kekecewaan kepada pemerintahan saat ini.

“Harga BBM naik. Sebentar lagi ada yg rilis hasil survei, sekian persen rakyat setuju harga BBM naik, sekian persen rakyat puas kinerja pemerintah, sekian persen rakyat percaya akan ini dan itu dan angkanya sangat meyakinkan. Kita tunggu saja..” cuit netizen dengan akun @MartinusButarb1 dengan maksud menyindir.

Kenaikan harga BBM ini sebelumnya sempat diprotes mahasiswa dengan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Menurut mahasiswa, jika harga BBM naik maka akan ada dua sektor vital yang terkena dampak buruknya, yakni transportasi dan operasi produksi. Apabila dua sektor tersebut terdampak maka rakyat bakal kesusahan untuk membeli bahan pangan atau kebutuhan pokok lainnya. Intinya, rakyat kecil akan menjerit dan semakin terjepit.

Anggota DPRD Kalbar dari Partai Hanura Suryanto Tanjung menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini tidak tepat. Seharusnya, kata dia, pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran subsidi supaya tepat sasaran, bukan malah menaikkan harga BBM.

Presiden Joko Widodo dalam keterangannya menyampaikan bahwa pemerintah telah sekuat tenaga menjaga Indonesia dari kenaikan harga minyak dunia. “Saya sebetulnya ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN tapi anggaran subsidi dan konpensasi BBM 2022 telah meningkat tiga kali lipat dan akan meningkat terus,” terang Jokowi.

Ia menyebutkan, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu milik mobil-mobil pribadi. Menyusul kenaikan harga BBM ini, pemerintah sudah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu/bulan dan mulai diberikan pada bulan September selama empat bulan.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.

“Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan,” katanya.

Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. “Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” ungkap Presiden.

Subsidi Tetap Tinggi Meski Harga Minyak Mentah Turun

Momen kenaikan harga BBM ini diketahui bersamaan dengan turunnya harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam sepekan terakhir. Terkait itu, banyak masyarakat bertanya mengapa BBM naik di saat harga minyak mentah turun. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun membeberkan alasannya.

Sri Mulyani melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9) menjelaskan, ICP adalah harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak. ICP ditetapkan setiap bulan dan dievaluasi setiap semester.

Menurutnya, total subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 502,4 triliun dihitung berdasarkan rata-rata dari Indonesian Crude Price (ICP) atau minyak mentah Indonesia yang mencapai USD 105 per barel dengan kurs Rp 14.700 per USD.

Perhitungan itu juga berdasarkan volume dari BBM subsidi jenis pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta KL, sedangkan volume dari solar bersubsidi ialah 17,44 juta KL. “Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan kami terus melakukan penghitungan,” ujar Sri Mulyani.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan dengan harga minyak ICP yang telah turun menjadi USD 90 per barel sekalipun maka beban subsidi BBM masih menggunakan harga rata-rata ICP di kisaran USD 98,8 per barel setahun ini. Selain itu, rata-rata ICP masih USD 97 per barel keseluruhan tahun jika harga minyak mentah dunia turun hingga di bawah USD 90 per barel.

“Angka kenaikan subsidi waktu itu sudah disampaikan di media dari Rp 502,4 triliun tetap akan naik Rp 653 triliun. Ini jika harga ICP rata rata USD 99 per barel atau turun ke USD 90 sampai Desember,” ungkapnya.

Lebih lanjut, jika harga ICP turun ke level USD 85 per barel sampai Desember 2022 maka anggaran subsidi dan kompensasinya masih tetap membengkak di atas Rp 502,4 triliun.

“Berdasarkan perhitungannya, pembengkakan akan tetap sampai di level Rp 640 triliun,” kata Sri Mulyani. Menurutnya, ke depan, pemerintah akan terus memonitor perkembangan ICP karena suasana geopolitik dan suasana dari proyeksi ekonomi dunia sangat dinamis. “Pemerintah akan terus mengalokasikan subsidi bagi dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, serta memantau dampak inflasi, kemiskinan dari kenaikan BBM,” tegasnya.(arf/jp/ant)