Washington DC, Ibu Kota Baru yang Awalnya Hanya Tanah Kosong

Tiga Pekan Menyambangi Amerika Serikat Lewat Program IVLP (Bagian-2)

Washington DC bisa menjadi contoh sukses pemindahan ibu kota negara. Presiden George Washington menugaskan seorang arsitek Prancis bernama Pierre Charles L’Enfant untuk merancang ibu kota di lahan tak berpenghuni.

HERIYANTO, Washington DC

Pemandu perjalanan kami, Jake Speirs tampak begitu bersemangat menjelaskan setiap lokasi yang kami kunjungi pada sesi tour Washington DC, Minggu siang itu. Speirs adalah mahasiswa Hubungan Internasional di John Hopkins University. Hari itu, dia bekerja part time sebagai tour guide selama mengelilingi tempat-tempat bersejarah di Washington, mulai dari Gedung Putih, Gedung DPR, Washington Monument, Lincoln Memorial, hingga Patung Martin Luther King JR.

Di dalam bus yang kami tumpangi, sambil berdiri, Speirs tak henti menjelaskan mengenai sejarah pendirian Washington DC sebagai Ibu Kota Baru Amerika Serikat. Speirs memulai penjelasan mengenai masa awal pendirian negara bernama Amerika Serikat. Menurut Speirs, kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776 adalah berkat perjuangan 13 koloni Inggris pada masa itu.

Tiga belas koloni itu adalah New Hampshire, Massachussets, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Virginia, North Carolina, South Carolina, dan Georgia.“Tiga belas koloni inilah yang berhasil memerdekakan diri dan membentuk Amerika Serikat,” kata Speirs.

Sebagai negara baru, kata Speirs, Amerika Serikat membutuhkan ibu kota. “Ibu kota pertama Amerika setelah merdeka adalah di New York. New York hanya berperan sebagai ibu kota selama lima tahun, yakni dari 1785 hingga 1790,” jelasnya.

George Washington, presiden Amerika Serikat saat itu, lantas menugaskan seorang insinyur dan arsitek Prancis bernama Pierre “Peter” Charles L’Enfant untuk merancang ibu kota baru, yang kemudian dikenal dengan nama Washington. Hasil pekerjaannya itu kini dikenal dengan nama the L’Enfant Plan. Dia membangun kota indah ini berdasarkan gaya kota-kota di Eropa barat.

“Sebelum menjadi ibu kota negara, Washington adalah tanah kosong berupa rawa-rawa,” ungkap Speirs.

Adalah negara bagian Maryland dan Virginia yang masing-masing menyumbang sebagian wilayahnya untuk distrik federal ini, yang juga meliputi dua permukiman yang sudah ada sebelumnya, yakni Georgetown dan Alexandria. Tetapi, Kongres kemudian mengembalikan bagian yang sebelumnya sudah diserahkan Virginia, termasuk Alexandria.

Membentuk ibu kota yang masih kosong dirasa lebih mudah. Pemerintah tidak harus repot-repot menggusur rumah warga. Charles L’Enfant bisa lebih banyak berkreasi. Itulah mengapa Washington DC bisa dirancang dengan sangat rapi. Bangunan-bangunannya ditata dengan sedemikian rupa sehingga terlihat indah. Jarak antar jalan dan bangunan juga diatur. Bangunan-bangunannya menjadi tidak semrawut. “Pada 1800 gedung-gedung eksekutif mulai dipindah ke Washington,” ujar Speirs.

Rencana pemindahan ibu kota mulai direstui Kongres AS setelah mendapatkan izin dari Konstitusi AS pada 1790. Pemindahan ibu kota dilakukan untuk memisahkan pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis. Hal ini menyusul New York yang sejak awal berdiri menjadi sebuah pintu gerbang para imigran masuk ke AS dan pusat bisnis, budaya, transportasi, dan manufaktur.

Pada rapat Kongres tersebut, disetujui pemilihan ibu kota negara yang sifatnya permanen, bukan bagian dari negara bagian AS mana pun, sehingga bisa secara langsung diawasi oleh pemerintah federal.

Washington DC pun resmi menjadi ibu kota AS sejak tahun 1800. Kini Washington telah berkembang menjadi suatu pusat pemerintahan yang dipenuhi oleh gedung-gedung, monumen atau bangunan bersejarah. Sementara New York menjadi kota bisnis dan budaya yang menjadikannya kota berpenduduk nomor tiga terbesar di Amerika Serikat.

Jalanan begitu rapi, bangunan-bangunan tertata indah, lalu lintas lengang, dan warga kota yang tertib. Itulah kesan di hari-hari pertama menyambangi Washington DC.

Saat saya tiba pada Mei lalu, cuaca di Washington sedang bagus-bagusnya. Di pengujung musim semi itu udara tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Di pagi hari udara begitu terasa segar. Kulit tropis kami masih bisa mentolelir udara pagi yang lumayan dingin dibanding Pontianak atau Jakarta. (*)