Mahasiswa PPG Prajabatan Untan Adakan English Festival For Young Learner

Tingkatkan Pemahaman dan Minat Anak Terhadap Bahasa Inggris melalui Metode Montessori

KUBU RAYA – Mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Rumpun Bahasa Kelompok 1 Universitas Tanjungpura berkolaborasi dengan Komunitas Gerakan Sosial Sungai Deras English Course Training Center (SD-ECTC) adakan English Festival for Young Learner Using Montessori Method di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya dan dihadiri oleh 25 peserta didik pada Minggu, (09/07).

SD-ECTC merupakan gerakan sosial di bidang pendidikan dan pusat pelatihan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Sungai Deras. Pengurus SD-ECTC dan Penanggung Jawab SD-ECTC, Maliqul Hafis, M.Pd mengatakan bahwa tujuan dari didirikannya SD-ECTC selain sebagai wadah bagi anak-anak untuk belajar bahasa Inggris, juga sebagai wadah mahasiswa maupun relawan-relawan untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka dapatkan dalam bentuk praktik langsung di kegiatan masyarakat .

Maka dari itu, Kegiatan English Festival for Young Learner Using Montessori Method yang merupakan bagian dari mata kuliah Proyek Kepemimpinan PPG Prajabatan dilaksanakan untuk membangun jiwa kepemimpinan calon guru profesional agar siap memimpin dan memberi teladan di kelas serta mampu berkontribusi langsung pada masyarakat luas.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Tanjungpura yang sudah berkenan hadir dan berkolaborasi dengan kami. Saya berharap proyek kepemimpinan yang kalian adakan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap anak-anak di Sungai Deras ini dalam belajar bahasa Inggris,” ucap Maliqul Hafis, M.Pd.

Dalam pelaksanaan program kepemimpinan yang diadakan di SD-ECTC, digunakan metode Montessori sebagai pendekatan pembelajaran dengan anak-anak. Pendekatan ini menghargai keunikan setiap anak dan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang merangsang pertumbuhan, eksplorasi, dan kemandirian.

“Montessori merupakan metode pembelajaran yang membantu anak untuk mencapai potensinya dalam belajar. Metode ini menekankan pada kemandirian dan keaktifan anak dengan konsep pembelajaran langsung melalui praktik yang melatih sensorik motorik anak dan permainan kolaboratif,” terang Azman Zakaria selaku ketua pelaksana program English Festival. Dia juga menambahkan bahwa ia sangat senang atas respon dari siswa/i yang positif dan penuh semangat.

Kegiatan English Festival yang menggunakan metode Montessori ini terdiri dari 5 posko yaitu Profession, Matching Color, Guessing Game (Mystery box), Healthy Food and Junk Food, dan Treasure Tracker. Para siswa/i dibagi menjadi beberapa kelompok dan secara bergantian memasuki 5 posko yang telah disediakan, dalam permainan mereka akan menggunakan Bahasa Inggris. Pada posko 1 yaitu Profession mereka belajar menggunakan Flashcards dengan memilih dan menempel Flashcards yang sesuai dengan profesi nya masing-masing. Selanjutnya, posko 2 yaitu Matching Color mereka mencampurkan berbagai warna sehingga menghasilkan warna baru. Pada posko 3 yaitu Guessing Games mereka akan menebak isi kardus permainan dengan menutup mata menggunakan kain. Di posko 4 yaitu Healthy Food and Junk Food mereka akan membuat makanan sehat dan cepat saji menggunakan plastisin. Terakhir, adalah posko 5 yaitu Treasure Tracker, mereka belajar mengenai penggunaan kata benda tunggal dan jamak. Pada posko ini, siswa/i mencari gambar-gambar di lapangan luas dan mencocokkannya pada kalimat di poster tersedia.

Ririn selaku relawan di SD-ECTC mengatakan begitu terbantu dengan penerapan metode Montessori yang dikembangkan. Menurutnya, metode Montessori sangat bermanfaat, terlebih dengan adanya media-media yang digunakan sehingga anak-anak bisa langsung mempraktekkan materi yang diberikan dan konsepnya memberi ruang bagi anak belajar sambal bermain, berkreasi dan berimajinasi sehingga anak-anak merasa tidak bosan.

Lebih lanjut, Muhammad Ridwan selaku relawan yang turut merasa terbantu dengan penerapan metode Montessori dalam media pembelajaran. “Variasi metode Montessori membuat anak lebih mendapatkan manfaat dari perubahan media yang digunakan sehingga anak lebih senang dan percaya diri dalam berkreasi menurut imajinasi peserta didik miliki,” pungkasnya. (mrd/ Dewi Pajarwati dan Klarisia Favaronalig Kilaola)