BBQ Night di Cielo Sky Lounge dengan Harga Rp128.000

JANGAN lewatkan waktu malam minggu Anda di rumah saja, ayo ajak sahabat, teman, atau keluarga untuk mencoba menu hidangan BBQ Night di Cielo Sky Lounge Lantai 12 Harris Hotel Pontianak. Buka setiap Sabtu, pukul 18.00 – 22.00 WIB.

BBQ Night ini sudah termasuk appetizer, main course, dan dessert. Semua menu hidangan “all you can eat” dengan harga yang menarik Rp128.000/orang. Selain itu juga ada hidangan menu bakar-bakarannya sesuai dengan konsepnya yaitu BBQ.

Caffe Cielo juga menyediakan live music acoustic untuk menemani malam mingguan Anda agar lebih berkesan. Sangat cocok untuk anak-anak muda yang sedang nongkrong bersama teman, sahabat maupun keluarga. Suasana ini sangat cocok untuk dijadikan moment indah.

Selain itu, Anda juga bisa menikmati view indahnya Kota Pontianak dari atas di lantai 12 di Cielo Sky Lounge, Harris Hotel Pontianak. (sti/sri)