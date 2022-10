Wajib Coba! Menu Iga di Rooftop and Bar Neo Pontianak

KULINER merupakan menjadi hal yang wajib untuk dicoba, terutama saat Anda ke Kota Pontianak yang terkenal dengan kulinernya. Salah satu kuliner khas yang menjadi pilihan favorit adalah iga. Olahan iga selalu menjadi pilihan sejumlah orang, selain dagingnya yang khas tentu saja olahan yang beraneka menjadikan iga salah satu kuliner yang tidak bisa untuk dilewatkan.

Tidak kalah seru dan enak, olahan iga yang wajib untuk dicoba ada di Rooftop and Bar Hotel Neo Pontianak. Beberapa pilihan iga yang bisa di coba di antaranya iga bakar, iga goreng, sup iga original dan sop janda.

Sop Janda merupakan best menu setiap bulannya. Segar, pedas, dan sangat cocok untuk lidah nusantara menjadikan Sup Janda selalu menjadi menu pilihan saat berada di Rooftop and Bar Neo Pontianak.

Sup Janda merupakan singkatan dari Sup Jawa Sunda yang sekilas tampilan mirip seperti asam pedas.

Untuk mencoba menu olahan iga ini hanya merogoh kocek mulai dari Rp65.000 nett. Untuk reservasi bisa menghubungi 0562-817-2020 atau klik link di bio IG @neogajahmada. (sti/fau)