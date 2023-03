Jelang Ramadan, Neo Hotel Siap Suguhkan Menu Berbuka Puasa

PONTIANAK – Tinggal menghitung hari ramadhan akan disambut umat muslim seluruh dunia dengan penuh suka cita. Banyak sudah kita bisa lihat ornamen-ornamen ramadhan di pasang berbagai sudut kota maupun perkantoran. Tidak lepas Kota Pontianak , suasana ramadhan sudah mulai terasa salah satunya Hotel Neo Gajah Mada Pontianak. Berbagai ornamen dan khiasan sudah dipasang menjelang ramadhan yang tinggal menghitung hari. Berbagai paket yang diberikan khususnya untuk masyarakat yang ingiin berbuka puasa maupun tamu yang menginap.

Pada ramadhan kali ini , Neo Pontianak menawarkan 2 venue untuk berbuka puasa diantaranya Noodles Now Rooftop & Bar yang menjadi tempat berbuka favorite setiap tahunnya dan Apostroffee Coffee, coffee shop yang sangat nyaman dengan view jalan gajah mada yang terletak di lobby.

Paket yang di tawarkan cukup menarik , mulai dari paket all you can eat di Apostroffee hanya Rp 88,000 nett perorang dan all you can eat di Rooftop and Bar hanya Rp 125,000 nett perorang. Menu-menu yang di tawarkan cukup menarikĀ mulai dari Buffet presmanan yang lengkap , berbagai macam menu stall, gorengan, kue tradisional maupun moderen, berbagai dessert dan minuman yang tentunya menggugah selera untuk di coba.

Untuk informasi lengkap dan pemesanan bisa menghubungi 0561-817-2020 , WA di 087725998825 atau bisa juga dm di instagram @neogajahmada. (**)