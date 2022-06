Bank Commonwealth Dukung Kapasitas Jurnalis di Tengah Disrupsi Digital

PONTIANAK – Bank Commonwealth dan Sekolah Jurnalisme Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk ketiga kalinya menyelenggarakan program beasiswa BEM 2022, yang tahun ini mengangkat tema “Masa Depan Industri Perbankan Indonesia di Era Digital”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dalam menghasilkan karya jurnalistik isu ekonomi perbankan, dengan fokus isu industri perbankan di era digital.

Setelah menjalani kelas selama hampir dua bulan sejak Februari 2022 hingga Maret 2022, sebanyak 21 editor dan reporter senior dari media cetak, online, dan televisi di berbagai kota di Indonesia telah lulus dari BEM 2022.

Peserta mendapat materi mengenai perbankan dan jurnalisme dari ahlinya, antara lain Deputi Direktur Basel dan Perbankan Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tony; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan; Director of Agriculture, Entrepreneurship, and Financial Inclusion Mercy Corps Indonesia Andi Ikhwan; dan lainnya.

Peserta juga mendapat dukungan biaya operasional untuk pembuatan tugas akhir berupa karya jurnalistik yang akan dikompilasi dalam bentuk buku. Head of Corporate Communications & Financial Inclusion Bank Commonwealth Bayu Irawan dalam Graduation BEM 2022 mengatakan, “Disrupsi digital yang berlangsung sangat cepat membawa dampak signifikan di berbagai industri, tidak terkecuali perbankan. Bank dituntut untuk selalu berinovasi dalam mengembangkan layanan digital.”

Di sisi lain, jurnalis juga memegang peran penting untuk menyampaikan informasi yang bukan hanya mendalam tetapi juga menarik kepada publik.

“Oleh karena itu, kami berharap program BEM ini dapat membantu jurnalis, dalam hal ini editor dan reporter senior, memiliki pemahaman dan critical thinking terhadap isu-isu industri perbankan di era digital,” kata Bayu.

Ketua Umum AJI Sasmito mengatakan, “Harapan kami, ilmu yang diperoleh para peserta selama program ini dapat ditularkan kepada teman-teman redaksi dan jurnalis di wilayah masing-masing. Dengan demikian kapasitas penulisan berita ekonomi dapat menyebar secara cepat di kalangan jurnalis, serta dapat memberikan solusi kepada masyarakat di tengah persoalan ekonomi pasca-pandemi.”

Dalam Graduation BEM 2022, Bank Commonwealth dan AJI mengumumkan tiga The Best Graduates yaitu Herdanang Ahmad Fauzan (Bisnis Indonesia), Dyah Megasari Anjaya (Kompas TV), dan Maizal Walfajri (Kontan). Selain itu, Bank Commonwealth dan AJI juga memberikan penghargaan kepada Ira Guslina (Tempias.com) sebagai The Most Improved Participant. (ars)