Pemerintah Hapus Pungutan Ekspor CPO

Midji Harap Harga TBS Pulih

PONTIANAK – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) RI akhirnya memberikan relaksasi terhadap tarif pungutan ekspor untuk semua produk minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya menjadi USD 0 mulai Jumat (15/7). Seperti diketahui, penurunan tarif pungutan ekspor merupakan salah satu tuntutan masyarakat petani/pekebun sawit Kalimantan Barat (Kalbar) saat unjuk rasa di Halaman Kantor Gubernur, Jumat (15/7).

Menanggapi kebijakan terbaru itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap dalam waktu satu setengah bulan ke depan, harga Tandan Buah Segar (TBS) di provinsi ini bisa kembali pulih. Namun demikian ia mengingatkan perusahaan perkebunan selalu menghormati harga TBS yang sudah ditetapkan bersama.

“Saya ingatkan pada perusahaan perkebunan yang membeli sawit rakyat untuk kooperatif dan serius memperbaiki harga TBS. Jangan ada lagi pembelian di bawah harga yang sudah ditetapkan bersama,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Sabtu (16/7).

Soal tarif baru pungutan ekspor tersebut, Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2022 tentang perubahan atas PMK Nomor 103/PMK.05/2022 tentang tarif layanan badan layanan umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kemenkeu.

Dalam revisi PMK tersebut, tarif pungutan ekspor semua produk CPO dan turunannya menjadi USD 0 berlaku terhitung sejak diundangkan pada 15 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Dan terhitung mulai 1 September 2022 berlaku kembali tarif maksimal USD 240 untuk harga CPO > USD 1.500, dengan perubahan tarif ad valorem yang progresif terhadap harga.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar Muhammad Munsif bersyukur pemerintah telah merespon dengan cepat apa yang menjadi aspirasi para pekebun sawit di Kalbar. Permintaan penurunan tarif pungutan ekspor ini tidak hanya disuarakan pada saat unjuk rasa, Jumat (15/7) tetapi juga sebelumnya.

“Karena hal yang sama juga disuarakan oleh para pekebun sawit se-Indonesia, dalam bentuk merevisi Peraturan Menteri Keuangan,” katanya, Sabtu (16/7).

Adapun inti dari PMK terbaru itu, dijelaskan dia, adalah meniadakan tarif pungutan ekspor. Dari sebelumnya sebesar USD 55 per metrik ton untuk harga CPO < USD 750. Sementara tarif tertingginya bila harga CPO USD 1.500 per metrik ton, dikenakan tarif USD 240 per metrik ton.

“Itu sudah direvisi dinolkan. Namun mulai tanggal 1 September 2022 pemerintah optimis bahwa pasar kita sudah mulai settle di pasar global dan akan dikenakan tarif USD 240, bila harga (CPO) di pasar dunia mencapai USD 1.500 dan tarif bawahnya tetap USD 55,” ungkapnya.

Tarif pungutan ekspor nol selama sekitar satu setengah bulan ini, menurut Munsif, bukan hanya berlaku untuk CPO. Tarif serupa juga diterapkan untuk 26 produk lain yang berbasis kelapa sawit. Mulai dari TBS sampai dengan biodiesel yang mengandung 96 metil ester. “Termasuk di dalamnya CPO-nya sendiri, kemudian RBD Palm Stearin dan lain sebagainya, itu ada 26 produk yang tarif pungutan eskpornya dinolkan. Ini luar biasa,” terangnya.

Dengan kebijakan ini, ia optimistis akan membuat daya saing produk berbasis kelapa sawit terutama CPO dan turunannya, akan lebih baik di pasar global. Dengan daya saing yang lebih baik, tentunya bisa mendorong CPO lebih laris di pasaran. “Karena harga kita di lokal kan kemarin itu Rp7.200 per kilogram dan sekarang sudah membaik sebenarnya, menjadi Rp8 ribu. Mudah-mudahan besok akan lebih meningkat lagi,” harapnya.

Munsif lantas membeberkan data capaian ekspor CPO di Kalbar. Pada April lalu sebelum ada pelarangan ekspor, totalnya barada di kisaran 50 ribu ton. Lalu setelah ada pelarangan pada bulan Mei, angka ekspor CPO dari Kalbar merosot menjadi hanya sekitar 10 ribu ton. “Itu dari ekspor yang SPE-nya (Surat Persetujuan Ekspor) sudah keluar sebelum pelarangan (ekspor),” katanya.

Selanjutnya setelah ada pencabutan larangan ekspor pada 23 Mei 2022, secara bertahap angka ekspor CPO membaik. Meski belum bisa menyentuh angka 50 ribu ton seperti sebelum pelarangan, tapi sudah bisa menembus angka sekitar 32 ribu ton.

“Jadi ada 32 ribuan ton ekspor (CPO) yang dikirim dari Kalbar terutama dari Pelabuhan Kijing. Karena saat itu border untuk di Badau yang selama ini jadi pasar CPO kita dari perusahaan-perusahaan di hulu sana belum dibuka. Sekarang dengan normalisasi border dan Pelabuhan Kijing siap diresmikan, kami harap ekspor kita lebih laju lagi,” ujarnya.

Munsif optimistis pada Juli dan Agustus nanti, angka ekspor CPO dari Kalbar sudah bisa melebihi angka rata-rata ekspor pada April lalu. Perkiraannya bisa menembus angka 70-an ribu ton.

“Tentu saja kalau ekspor kita lancar, mudah-mudahan dengan cepat akan menguras CPO-CPO yang ada di tangki. Dengan demikian ini tentu akan menggairahkan kembali kemampuan daya beli PKS (Pabrik Kelapa Sawit) untuk menampung TBS-TBS pekebun kita. Dengan sendirinya harga akan terkoreksi naik, sesuai harapan pekebun kita,” pungkasnya.(bar)