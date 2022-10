BBQ Sambil Menikmati View Kota Pontianak

PONTIANAK – Bingung malam minggu kemana? Yuk cobain menu hidangan BBQ Night di Cielo Sky Lounge Lantai 12 di Harris Hotel Pontianak. Hidangan BBQ ini sudah termasuk appetizer, main course, dan dessert. Semua menu hidangan “all you can eat” dengan harga Rp128.000/orang dan juga ada menyediakan menu bakar-bakaran beraneka macam seafood.

Menikmati hidangan BBQ sambil melihat view keindahan Kota Pontianak yang diterangi lampu-lampu bangunan menambah nikmat santap Anda. Tidak hanya itu, Cafe Cielo Sky Lounge juga menyediakan live music acoustic yang akan membuat moment Anda lebih seru dan berkesan.

Suasana di Cielo Sky Lounge Lantai 12 Harris Hotel Pontianak sangat cocok untuk menemani malam mingguan Anda bersama pasangan, sabahat, maupun keluarga. Tunggu apa lagi, yuk buruan mampir ke Cielo, hanya buka di setiap hari Sabtu pukul 18.00 – 22.00 WIB. (sti/sri)