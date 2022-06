Dua Siswi Gembala Baik Raih Medali Perunggu

Dari Ajang LKTI Internasional Genius Olympiad–USA 2022

PONTIANAK—Di pengujung tahun pelajaran 2021/2022, dua siswi Persekolahan Gembala Baik kembali mempersembahkan Medali Perunggu Bidang Sains pada ajang Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Tingkat Internasional Genius Olympiad 2022 dengan tuan rumah Rochaster Institute Technology (RIT), New York City, USA.

Genius Olympiad atau International High School Project Fair on Environment adalah event tahunan yang diselenggarakan oleh Terra Science and Education yang bermarkas di New York Amerika Serikat, sebuah organisasi non-profit yang mempromosikan kesadaran dan solusi global atas masalah keseimbangan dan kelestarian ekologi melalui karya inovasi di bidang science, writing, business, art, music, dan short film. Genius Olympiad sejak 2021 masih diselenggarakan secara virtual akibat kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai.

Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMA GB dengan ketua tim Gishella Wilson (XII MIPA Plus) putri pasangan Willy Alens-The Yam Suan dengan anggota tim Angelica Clementine Harun Rasjid (XI MIPA Plus) putri pasangan Robert Iskandar-Yunus Sudaryanti, untuk kedua kalinya meraih medali perunggu setelah pada tahun 2021 juga meraih medali perunggu pada ajang yang sama.

Capaian kedua siswi meneruskan jejak seniornya Yessica Chelsea Horax-Della Angelina peraih medali perak dan perunggu pada Genius Olympaid 2018, Tasya Horax-Katrina Angelina Sukardi peraih medali perak dan Natasya-Alexander peraih medali perunggu untuk 2019. Penyelenggaraan Genius Olympiad 2020 dibatalkan akibat tingginya kasus Covid-19 di New York pada saat itu.

Genius Olympiad merupakan ajang kompetisi project terbesar di dunia, walaupun negara peserta sedikit berkurang dari setiap tahunnya yang mencapai 80-an negara. Tahun 2022, Genius Olympiad diikuti oleh 56 negara peserta, diantaranya Australia, Brazil, Canada, China, Indonesia, Iraq, Palestine, Peru, South Korea, Spain, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, Uzbekistan, Vietnam, dan Zimbabwe.

Pengumuman pemenang berlangsung secara online di RIT pada 18 Juni 2022, pukul 10.30 am EST waktu New York atau pukul 21.30 WIB. Seleksi awal dilakukan terhadap makalah/project peserta mulai 18 April 2022. Terdapat 441 project bidang sains yang lolos sebagai finalis untuk tahun ini yang diumumkan pada 5 Mei 2022 lalu, salah satunya dari SMA GB. Seleksi akhir merupakan penilaian presentasi para finalis yang berlangsung pada 12 – 15 Juni 2022 oleh para juri pakar dibidangnya dari berbagai negara.

“Gishella dan Angelica mengikuti bidang sains dan memaparkan inovasi potensi rumput laut coklat khas Kalbar sebagai bahan dasar antikanker,” ungkap Winny Kurniawan, S.Si, M.Si selaku supervisor tim yang merupakan guru Kimia dan KTI SMA GB.

Terpisah, Marsianus Ami, S.Pd selaku kepala sekolah mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada para Pastor Pengurus YPGB, Pengawas Pembina Dra. Hj. Isnawati, M.Si., Dewan Guru, Guru Pembimbing, dan orang tua yang telah memberikan restu dan dukungan kepada pihak sekolah untuk terus menyalurkan bakat peserta didik dipelbagai jenis lomba.

“Selain prestasi internasional genius olympiad, pada saat yang hampir bersamaan murid kami dari kelas X MIPA Reguler atas nama Nataniel Shandy Sanjaya dan Clara Jayanto berhasil meraih Juara 2 Tingkat Nasional Lomba Desain Poster bertema Environmental Geophysics pada ajang Geophysics Competition 2022,” cerita Ami, disela monitoring PPDB SMA GB.

Geophysics Competition sendiri diselenggarakan oleh FMIPA Universitas Tanjungpura dalam rangka Geophysics Anniversary Project, yang proses penilaiannya berlangsung pada 3–12 Juni 2022 dan diumumkan pada 15 Juni lalu. (r/ser)