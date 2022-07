Pelajar Gembala Baik Raih Medali Emas di Kancah Internasional LKTI WSEEC

PONTIANAK – Mengawali tahun pelajaran 2022/2023, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMA Gembala Baik (SMA GB) kembali mengharumkan nama daerah dan negara di kancah internasional pada final Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Internasional ajang World Science, Environment, and Engineering Competition (WSEEC) yang berlangsung pada 17-20 Juli 2022 dengan Universitas Indonesia (UI) sebagai tuan rumah.

Ajang tahunan WSEEC menjadi sarana bagi para pelajar atau peneliti muda internasional berbakat untuk melakukan penemuan inovatif pada bidang sains (science), lingkungan (environment), dan mesin (engineering). Penilaian WSEEC dilakukan oleh dewan juri dari berbagai negara terhadap project (makalah), poster ilimiah dan presentasi langsung dari para finalis.

Pada hari penganugerahan pemenang, tim Angelica Clementine Harun Rasjid (XII MIPA Plus) putri pasangan Robert Iskandar dan Yunus Sudaryanti, Edeline Kenni (XII MIPA Plus) putri pasangan Lee Chuen Kenni Yi / Yusriani Nurung, dan Gracia Chelsea Amanda Sembiring (XI MIPA Plus) putri pasangan Kurniawan Mamanda Sembiring / Sri Hartati Ginting diumumkan meraih medali emas (gold medal) bidang energy & engineering.

“Kami mengangkat inovasi dan potensi kulit ubi jalar ungu dan ampas tebu sebagai komponen utama dalam pembuatan solar cell,” ungkap Angelica selaku ketua tim KIR yang sekaligus Ketua OSIS SMA GB.

“Final WSEEC 2022 diikuti 305 project dari 23 negara hasil seleksi terhadap 837 project dari 25 negara peserta,” ungkap Winny Kurniawan, S.Si, M.Si selaku project supervisor (pembimbing).

Adapun negara finalis seperti Azerbaijan, Bangladesh, Egypt, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Macedonia, Malaysia, Mexico, Morocco, Nigeria, Palestine, Philippines, Puerto Rico, Romania, South Korea, Taiwan, Thailand, Turkey, dan Uni Arab Emirates. WSEEC 2022 diselenggarakan oleh Universitas Indonesia (UI) bekerjasama dengan Indonesian Young Scientist Association (IYSA), I-FEST Tunisia dan MILSET Asia berlangsung secara hybrid dengan peserta finalis online sebanyak 196 tim dan secara offline diikuti 109 tim.

“Selain medali emas, tim kami juga memperoleh Semi Grand Award untuk event Indonesia International Applied Science Project Olympiad (I2ASPO),” ucap Edeline dan Gracia selaku anggota tim. I2ASPO merupakan event internasional bagi para pelajar, diselenggarakan secara tahunan oleh Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya berlangsung pada bulan Desember 2022.

Terpisah, Kepala SMA GB Marsianus Ami, S.Pd, mengungkapkan rasa bangganya pada anak-anak dan guru pembimbing berbagai bidang lomba. Selain prestasi karya tulis tingkat internasional, beberapa pelajar lain berhasil lolos seleksi daerah untuk beberapa bidang lomba. Daniel Yang (XII MIPA Reguler) yang dibimbing Willy, M.Pd dan Marlina,S.Pd, berhasil meraih Peringkat 1 dalam seleksi tingkat provinsi dan wilayah Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI), sedangkan Nydia Fairley (XI MIPA Plus) dengan pembimbing Hery Kurniawan, S.Pd.Gr. berhasil meraih Peringkat 2 seleksi ajang National Schools Debating Championship (NSDC) 2022. Daniel dan Nydia nantinya menjadi salah anggota tim provinsi Kalbar yang akan mengikuti seleksi tingkat nasional LDBI dan NSDC 2022 pada Oktober mendatang.

Pada ajang Kompetisi Sains Nasional (KSN) dahulu Olimpiade Sains Nasional (OSN), Stanley Gunawan (Fisika), Marcel Luis Steven (Fisika), Willyam Sukanto (Biologi), Vannysa (Geografi), dan Titania Susanto (Ekonomi) berhasil menjadi peserta yang memenuhi passing grade untuk mengikuti seleksi KSN tingkat provinsi.

“Terima kasih atas doa restu dari para pastor pengurus YPGB, dorongan dari dinas pendidikan melalui pengawas pembina Dra.Hj.Isnawati, M.Si, dewan guru dan guru pembimbing, serta orang tua siswa yang telah memungkinkan tercapainya berbagai prestasi ini,” ucap Ami yang merupakan alumni FKIP Untan. (ser/r)