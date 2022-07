Bank Kalbar Raih Penghargaan Best Of The Best Award 2022

PONTIANAK – PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar kembali menorehkan prestasi gemilang. Setelah meraih penghargaan Indonesia-Turkiye Global Leaders Business Forum & Award II 2022, Bank Kalbar kembali meraih penghargaan No. 1 The Best Bank Winner 2022 atas kinerja dan inovasi di Anugerah Penghargaan Best Of The Best Award 2022 pada 22 Juli 2022 bertempat di Hotel Sari Pacific Jakarta.

Atas penghargaan tersebut, Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi mengucapkan rasa syukurnya yang tiada terhingga dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada stakeholders dan shareholders, terutama kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji, S.H., M.Hum sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan seluruh Bupati/Wali Kota serta seluruh DPRD baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat serta yang tidak kalah pentingnya adalah seluruh nasabah Bank Kalbar dan semua pihak yang selama ini ikut berkontribusi dalam membesarkan dan memajukan Bank Kalbar.

“Penghargaan ini kami persembahan untuk seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Tanpa dukungan semua pihak kami bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa bahkan tidak memiliki arti apa-apa,” imbuhnya.

Rokidi mengatakan, bank ini akan terus meningkatkan peran dan layanannya kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat karena Bank Kalbar, sesuai dengan slogannya ‘Banknya Masyarakat Kalimantan Barat, Bank Kite Punye Kite’.

Bank Kalbar akan terus berbenah dan berupaya maksimal dalam meningkatkan kinerja dan layanannya kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan digital Banking yang dimilikinya demi untuk selalu berkontribusi maksimal bagi petumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan yang pada akhirnya bermuara pada Deviden yang diberikan kepada seluruh Pemegang Saham sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan penghargaan yang telah banyak diterima Bank Kalbar dari pihak eksternal independen selama tahun 2022 ini, menurutnya tidak akan berpuas diri atas semua yang telah dilakukannya, justru ke depan akan terus berinovasi yang lebih baik lagi terutama dalam layanan Digital Banking-nya guna memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dan menjadikan Bank Kalbar sebagai sarana transaksi keuangan bagi masyarakat Kalimantan Barat dan keberadaannya benar benar dirasakan. (sti/ser)