Marak Penjualan Benih Sawit Palsu

PONTIANAK – Wakil Ketua Umum II Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat Susanto mengatakan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah penyediaan benih. Dirinya meminta benih yang digunakan merupakan bibit bermutu yang bersertifikat.

Menurutnya, saat ini masih begitu banyak ditemukan benih tidak jelas asal dan sumbernya yang ditawarkan kepada petani. “Penjualan benih plasma palsu ini sangat marak. Termasuk dijual secara online. Kalau benihnya sembarangan, yang terjadi malah produksinya rendah,” ujarnya kepada Pontianak Post belum lama ini.

Padahal, kata dia, program peremajaan sawit dapat meningkatkan produksi sawit lewat intensifikasi, atau peningkatan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan perhatian yang sudah ada. Dia menilai, meskipun Indonesia memiliki lahan yang sangat luas, tapi pemanfaatan lahan selayaknya dibatasi.

Susanto meyakini, bukan masanya lagi peningkatan produktivitas kelapa sawit dilakukan lewat ekstensifikasi, atau memperluasan areal pertanian ke wilayah yang belum dimanfaatkan manusia. “Indonesia memang dikaruniai lahan yang luas, tetapi tetap harus ada batas,” imbuhnya.

Saat ini, produktivitas sawit rakyat masih cukup rendah. Produksi CPO Indonesia rata-rata hanya 3-3,5 ton per hektare. Dengan program PSR, produktivitas CPO ditargetkan naik menjadi lima ton per hektare. “Meningkatnya produksi sawit tentu akan meningkatkan devisa ekspor,” tutur orang yang juga Ketua Dewan Pembina Gapki Kalbar ini.

Lanjut dia, program PSR yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2017 menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan produktivitas hasil perkebunan. Dengan produktivitas yang baik, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia dapat memenuhi kebutuhan sawit yang akan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah pendudukan dan meluasnya kegunaan komoditas ini.

Harga TBS Kembali Tinggi

Sementara itu, harga Tanda Buah Segar (TBS) sawit di Kalbar terus cenderung mengalami kenaikan sebagaimana hasil penetapan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar pada Periode I September 2022 tertinggi Rp2.357 per kilogram. “Dari hasil penetapan pemerintah harga memang cenderung naik dan itu tentu harapan petani. Namun kenaikan yang ada masih belum signifikan dan mungkin butuh waktu untuk normal kembali,” ujar Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat Kalbar, Marjitan di Pontianak.

Terkait harga sawit swadaya jika dibawa ke pabrik langsung maka sesungguhnya tidak masalah karena di pabrik ada menganut sistem grade atau kelas a, b dan c. Namun di tingkat tengkulak harga tidak ada jaminan. “Namun dari pihak pemerintah sudah mulai berupaya supaya sawit swadaya memiliki payung hukum yang jelas,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa kesulitan untuk petani sawit swadaya karena banyak tanamannya bukan bibit unggul atau bersertifikat. Sehingga pabrik terkadang ragu untuk membeli TBS sawit setara dengan bermitra. “Jika TBS sawit bukan unggul akan berpengaruh pada rendemen minyak sawit. Oleh karena itu masyarakat mesti beli bibit unggul jangan tergoda harga bibit murah,” katanya.

Sementara itu, dari data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar untuk CPO pada Periode I September 2022 harga TBS sawit pada umur 10 – 20 tahun Rp2.357.55 per kilogram. Periode sebelumnya hanya Rp2.128, 52 per kilogram. Kemudian untuk CPO Rp10.850,45 per kilogram. Sedangkan periode sebelumnya Rp10.175, 18 per kilogram. Sementara untuk PK Rp5.729,92 per kilogram. Sedangkan periode sebelumnya Rp5.042,01 per kilogram. (sti)